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Erzincan'da askeri araçlara bombalı saldırıda bulundukları iddiasıyla 6 sanık yeniden hakim karşısına çıktı - Son Dakika

Erzincan'da askeri araçlara bombalı saldırıda bulundukları iddiasıyla 6 sanık yeniden hakim karşısına çıktı

14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:31
Erzincan'da askeri araçlara bombalı saldırıda bulundukları iddiasıyla 6 sanık yeniden hakim karşısına çıktı, System.String[]

Erzincan'da 2 askeri araca bombalı saldırı ve bir tren rayına bomba yerleştirilmesi olayına karıştıkları iddia edilen terör örgütü PKK/KCK'nın sabotajcılarından "turuncu" kategorideki Ahmet Herdem'in de aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzincan'da 2 askeri araca bombalı saldırı ve bir tren rayına bomba yerleştirilmesi olayına karıştıkları iddia edilen terör örgütü PKK/KCK'nın sabotajcılarından "turuncu" kategorideki Ahmet Herdem'in de aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar E.T, Ü.T, C.Y. ve T.Y. ile sanık avukatları salonda hazır bulundu.

PKK'nın sabotajcısı olan ve İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride yer alan tutuklu sanık "Baver-Çektar" kod adlı Ahmet Herdem ile Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan tutuklu sanık "Rezzan Erzingan" kod adlı Gürkan Düz ise duruşmaya Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, sanıkların karıştığı iddia edilen ve 2017'de kent merkezine bağlı Yaylabaşı beldesindeki kara yoluna yerleştirilerek askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilen el yapımı patlayıcı olayı ve Kemah ilçesi Cebesoy mevkisinde tren yoluna el yapımı bomba yerleştirilmesi olaylarına ilişkin savunmaları alındı.

Sanık Herdem iddianamede bahsi geçen eylemlerle ilgili herhangi bir alakasının bulunmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti başkanı tarafından, kolluk kuvvetlerine soruşturma aşamasında suçunu itiraf ettiği ifadesi hatırlatılan Herdem, Kemah'ın Cebesoy mevkisinde tren yoluna el yapımı bomba yerleştirilmesine ilişkin üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

Herdem, mahkeme heyeti başkanının, dava dosyasında söz konusu el yapımı patlayıcının üzerinde kendisine ait parmak izinin tespit edildiğini söylemesi üzerine de "Bombanın üzerinde bulunan parmak izleri bana ait değildir, kabul etmiyorum. Ben buradaki suçlamayı iddianameden öğrendim. Bombadaki parmak izinin 2009 yılında Tunceli'de verdiğim parmak iziyle eşleştiği belirtiliyor. Ben 2009'da Tunceli'de parmak izi vermedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Bu parmak izi bana ait değil." dedi.

Diğer sanıklardan Gürkan Düz de bir önceki duruşmada yaptığı savunmasını tekrar ettiğini belirterek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Herdem ve Düz dışındaki diğer sanıklar da suçsuz olduklarını savundu.

Sanıkların tutukluluk haline ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı da tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık avukatlarının da savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut durumunun devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

İddianameden

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianamede, tutuklu sanıklar Ahmet Herdem ile Gürkan Düz'ün, 13 Mayıs 2020'de devriye görevi yapan askeri minibüsün Erzincan-Çağlayan kara yolu Karatuş mevkisini geçişi sırasında yola yerleştirilen bir bombanın infilak ettirilmesi sonucu 1 askerin hafif yaralanması olayının yanı sıra 25 Haziran 2017'de kent merkezine bağlı Yaylabaşı beldesindeki kara yoluna yine askeri aracın geçişi sırasında yerleştirilerek el yapımı bombanın infilak ettirilmesi olayı ile Kemah ilçesi Cebesoy mevkisindeki tren yoluna el yapımı patlayıcı yerleştirilmesi olaylarına karıştıkları öne sürülüyor.

İddianamede, Herdem ve Düzgün'ün yanı sıra bu kişilerle irtibatlı olan tutuksuz sanıklar E.T, Ü.T, C.Y. ve T.Y'nin, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak bomba kullanmak suretiyle öldürmeye teşebbüs etmek" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak veya el değiştirmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapsin yarı sıra 22'şer yıldan 44'er yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyor.

Herdem ve Düz'ün ayrıca "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçundan 5'er yıldan 8'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen iddianamede, Ahmet Herdem hakkında ayrıca "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzincan'da askeri araçlara bombalı saldırıda bulundukları iddiasıyla 6 sanık yeniden hakim karşısına çıktı - Son Dakika


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