Erzincan'da Bayrak Yürüyüşü

Erzincan'da protokol üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla "İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle" temalı bayrak yürüyüşü düzenlendi.

Kentte Ordu, Halitpaşa, 13 Şubat ve Fevzipaşa caddelerinde toplanan öğrenciler, ellerindeki Türk bayraklarıyla Dörtyol Meydanı'na yürüdü.

Askerler ile vatandaşların öğrencilere eşlik ettiği yürüyüşte, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunuldu.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve kendisine eşlik eden binlerce öğrenci tarafından Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiirinin seslendirilmesiyle son buldu.

Yürüyüşe, Vali Hamza Aydoğdu, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç, Belediye Başkanı Bekir Aksun, siyasi partilerin il başkanları ve STK temsilcileri katıldı.