Erzincan\'da Bayrak Yürüyüşü Coşkusu

06.02.2026 14:20
Erzincan'da 'İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle' temasıyla düzenlenen bayrak yürüyüşüne binlerce öğrenci ve vatandaş katıldı. Vali Hamza Aydoğdu ve il protokolüyle birlikte Dörtyol Meydanı'nda buluşan kalabalık, şehitler ve depremzedeler için saygı duruşunda bulundu. Program, İstiklal Marşı ve öğrencilerin okuduğu bayrak şiiriyle sona erdi.

ERZİNCAN'da binlerce öğrenci ve vatandaş bayrak yürüyüşü düzenledi. Vali Hamza Aydoğdu ve il protokolünün de katıldığı yürüyüşte bayraklar Dörtyol Meydanı'nda buluştu.

Erzincan'da 'İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle' temasıyla bayrak yürüyüşü düzenlendi. Binlerce öğrencinin ve vatandaşın yanı sıra il protokolünün katıldığı yürüyüş aynı anda Ordu, 13 Şubat, Fevzipaşa ve Halitpaşa caddelerinde başladı. Vali Hamza Aydoğdu ile il protokolü ve vatandaşlar, aynı anda omuzlarında Türk bayrağı ile yürüyüşe geçti. Dört ayrı istikametten, ellerinde ay yıldızlı, al bayrak ile yürüyen binlerce kişi Dörtyol Meydanı'nda buluştu.

Kalabalık, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitler, kahraman gaziler ve 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Hep birlikte İstiklal Marşı'nın okunduğu program Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile öğrencilerin okuduğu bayrak şiiriyle son buldu.

Programa Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, il protokolü, binlerce öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: DHA

