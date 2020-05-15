Erzincan'da depodan sakatat çalan hırsızlar, Amasya'da yakalandı - Son Dakika

Hırsızlık olayı, geçen 29 Nisan gecesi saat 02.00 sıralarında, Ulalar Beldesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir soğuk hava deposunda meydana geldi. 4 şüpheli, depodan tonlarca sakatatı, el arabaları ile minibüse yükledi. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen, şüpheliler minibüsle kaçarak, izlerini kaybetti.

ERZİNCAN'da, soğuk hava deposundan sakatat çalan şüpheliler, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Şüpheliler, Amasya 'da yakalandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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