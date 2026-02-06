Erzincan'da Deprem: Can ve Mal Kaybı Yok

(ANKARA) - Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Kemah'ta meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can ve mal kaybı olmadığını söyledi.
AFAD, Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 14.16'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, X hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Erzincan Kemah'ta meydana gelen 4.9 şiddetindeki depremde çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı yoktur. Rabbim milletimizi, Erzincanlı hemşehrilerimizi her türlü afetten ve beladan muhafaza eylesin. Geçmiş olsun Erzincan."
