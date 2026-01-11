Erzincan'da Dükkan Yangını: Malzemeler Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
Erzincan'da Dükkan Yangını: Malzemeler Kullanılamaz Hale Geldi

11.01.2026 10:24
Karaağaç Mahallesi'nde bir çantacı dükkanında çıkan yangında malzemeler zarar gördü, can kaybı yok.

Erzincan'ın Karaağaç Mahallesi'nde gece saatlerinde bir çantacı dükkanında çıkan yangında iş yerindeki tüm malzemeler kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangın, Karaağaç Mahallesi 770. Sokak'ta bulunan ve B.A.'ya ait olduğu öğrenilen çantacı dükkanında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede iş yerinin tamamını sardı.

Dükkandan yükselen yoğun dumanı fark eden mahalle sakinleri, durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, kepenk ve camları kırarak yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı çalışması sayesinde alevler çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangının söndürülmesinin ardından yapılan ilk incelemede, işyerinde bulunan tüm malzemelerin tamamen kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, işyeri sahibi büyük maddi zarar gördü.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için olayla ilgili inceleme başlattı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

