Erzincan'da FETÖ'nün hücre evinde yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Erzincan'da FETÖ'nün hücre evinde yakalanan 2 zanlı tutuklandı

18.08.2022 09:10

Erzincan'da Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) hücre evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Erzincan'da Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) hücre evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, uzun süreli teknik ve fiziki takip sonucu haklarında aranma kaydı bulunan 2 FETÖ şüphelisinin, "gaybubet evi" olarak adlandırdıkları hücre evinde saklandıklarını tespit etti.

Operasyonda örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde İstanbul polis okullarından sorumlu sözde imam olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen A.E.T. ile Türkmenistan'da üst düzey mahrem imam olarak faaliyet yürüttüğü ayrıca Ceza İnfaz Kurumu memurlarına sözde imamlık yaptığı belirlenen M.S.T. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Terörle Mücadele Şubesi, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da FETÖ'nün hücre evinde yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da FETÖ'nün hücre evinde yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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