FETÖ'nün İstanbul Polis Okullarından sorumlu imamı ile Türkmenistan'da üst düzey mahrem imamlık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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FETÖ'nün İstanbul Polis Okullarından sorumlu imamı ile Türkmenistan'da üst düzey mahrem imamlık yapan zanlı tutuklandı

17.08.2022 22:30
FETÖ'nün İstanbul Polis Okullarından sorumlu imamı ile Türkmenistan'da üst düzey mahrem imamlık yapan zanlı tutuklandı

Erzincan'da gaybubet olarak adlandırılan hücre evine yapılan baskında yakalanan FETÖ'nün İstanbul Polis Okullarından sorumlu imamı ile Türkmenistan'da üst düzey mahrem imamlık yapan zanlı tutuklandı.

Erzincan'da gaybubet olarak adlandırılan hücre evine yapılan baskında yakalanan FETÖ'nün İstanbul Polis Okullarından sorumlu imamı ile Türkmenistan'da üst düzey mahrem imamlık yapan zanlı tutuklandı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün koordineli çalışmaları sonucunda yapılan uzun soluklu teknik ve fiziki takipler neticesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan haklarında aranma kaydı bulunan; örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde İstanbul Polis Okullarından sorumlu imam olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen A.E.T. isimli şahıs ile FETÖ/PDY Yurt Dışı Eğitim Yapılanmasında Türkmenistan ülkesinde üst düzey mahrem imam olarak faaliyet yürüttüğü ayrıca Ceza İnfaz Kurumu Memurlarına Mahrem imamlık yaptığı tespit edilen M.S.T. isimli şahıs, saat 19.30 sıralarında FETÖ/PDY örgütünün verdiği talimatlar doğrultusunda kaldıkları gaybubet olarak adlandırılan hücre evine operasyon yapılarak yakalandı.

Gözaltına alınan 2 zanlı emniyetteki sorgularının ardından Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilerek, yapılan adli işlem neticesinde şahıslar tutuklanarak Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Türkmenistan, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün İstanbul Polis Okullarından sorumlu imamı ile Türkmenistan'da üst düzey mahrem imamlık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: FETÖ'nün İstanbul Polis Okullarından sorumlu imamı ile Türkmenistan'da üst düzey mahrem imamlık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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