Spor

Erzincan'da Gece Snowboard Cross Yarışları Başladı

17.01.2026 17:23
Snowboard Cross Avrupa Kupası, Erzincan'da ilk kez gece yarışıyla başladı. 20'den fazla ülke katılıyor.

Snowboard Cross Avrupa Kupası ilk gün yarışları Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde başladı.

Erzincan Valiliği himayesinde, Uluslararası Kayak Federasyonu öncülüğünde ve sponsorların destekleriyle düzenlenen organizasyonda Avrupa ülkelerinden gelen sporcular, kayak merkezindeki 800 metrelik pistte yarıştı.

Kadınlar ve erkekler kategorisinde 2 gün düzenlenen yarışlar, dünyada bir ilk olarak gece de devam edecek.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Uluslararası Kayak Federasyonu ile görüşmeler yapılarak Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde yarışları organize ettiklerini söyledi.

Snowboard Cross Avrupa Kupası'nda 20'den fazla ülkeden 100'den fazla sporcunun kayak merkezinde ter döktüğünü belirten Canpolat, şunları kaydetti:

"Kayak merkezinde düzenlenen yarışma zorlu bir yarışma. Bunun için yaklaşık 100 gönüllü ve çalışan pistleri hazırlamaya çalıştılar. Bu yarışma yapılabilsin diye 60 bin metreküpe yakın kar ürettik. Aynı zamanda kayak merkezindeki aydınlatma sisteminde de ufak değişiklikler yaparak bu işi dünyada ilk defa gece yapılabilir mi diye Uluslararası Kayak Federasyonuna yönelttik. Onlar da bu işten çok mutlu oldular. Bu akşam inşallah bunun yarışı olacak. Dünyada ilk defa snowboard cross yarışması gece düzenlenecek. Bu da Erzincan için, Ergan Kayak Merkezi için önemli bir hamle. İnşallah kazasız belasız bu yarışmayı alnımızın akıyla tamamlarız ve ekip arkadaşlarımızla birlikte bunun keyfini süreriz."

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Erzincan'da Gece Snowboard Cross Yarışları Başladı
