Erzincan'da 'kar kaplanları', 24 saat görev başında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'da 'kar kaplanları', 24 saat görev başında - Son Dakika

Erzincan'da 'kar kaplanları', 24 saat görev başında

6 saat önce

Erzincan'da 'kar kaplanları', 24 saat görev başındaERZİNCAN'da, yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle onlarca köy yolu, ulaşıma kapandı.

Erzincan'da 'kar kaplanları', 24 saat görev başında, System.String[]

Erzincan'da 'kar kaplanları', 24 saat görev başında

ERZİNCAN'da, yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle onlarca köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını gece gündüz, hava şartlarına bağlı olarak sürdürüyor.

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde 3 günden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, köylere ulaşımı etkiledi. Refahiye, Tercan, Çayırlı, Üzümlü, İliç ve Kemaliye ilçelerinde onlarca köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarının açılabilmesi için 12 greyder, 4 dozer, 6 bıçaklı kamyon ve 15 kepçe ile 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı altındaki merkeze bağlı Bahçeliköy ve Ballı köylerinde karla mücadele ekiplerinin çalışması havadan drone ile görüntülendi. Yılın ilk karının yağdığı, yaklaşık 1800 metre yükseklikteki köyde kapanan yollar, greyder ile açıldı.

Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, kent genelinde son günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm ekiplerin görevde olduğunu belirterek, "İlçelerimizdeki şantiyelerimiz 24 saat görev başında, herhangi bir acil durumda ilgili kurumlara destek verecek şekilde görev yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Refahiye ve Tercan ilçelerindeki dağ köylerimizdeki hasta vatandaşlara ulaşmak için büyük çaba verdiler. Görevlerinin başındaki tüm Özel İdare personelimize başarılar diliyor, kazasız ve sıkıntısız görevler diliyorum" dedi.


Refahiye, Erzincan, Tercan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı, Valilik'ten uyarı geldi
Okulda şırıngalı çikolatadan ölümle ilgili idari karar belli oldu Uçaktan yaralı çıkarılan yolcu: Otobüsle götürüyorlar, bu kadarı rezillik Elazığ'da depremzedelere yapılan yardım sırasında kaydedilen görüntüler tepki topladı

Son Dakika Haberleri
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı
14:50 Türkiye'de Ocak ayında en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
13:41 Koronavirüs'ten korunmak için ne yapmalı? Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 17:15:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan'da 'kar kaplanları', 24 saat görev başında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]