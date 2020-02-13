Erzincan'da kar ve tipiden kapanan yollar açılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'da kar ve tipiden kapanan yollar açılıyor - Son Dakika

Erzincan'da kar ve tipiden kapanan yollar açılıyor

6 saat önce

Erzincan ve çevresinde etkili olan kar ve tipi dolayısıyla 372 köy yolu ulaşıma kapandı.

Erzincan'da kar ve tipiden kapanan yollar açılıyor, System.String[]

Erzincan ve çevresinde etkili olan kar ve tipi dolayısıyla 372 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri kapalı köy ve mahalle yollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.


Erzincan'da iki gündür etkili olan kar ve tipi köylerde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Erzincan merkezde 30, Çayırlı'da 40, İliç'te 58, Kemah'ta 57, Kemaliye'de 35, Otlukbeli'nde 9, Refahiye'de 70, Tercan'da 60, Üzümlü'de 13 olmak üzere 372 köy yolu ulaşıma kapandı. Erzincan İl Özel İdaresi, kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için 10 greyder, 2 dozer, 4 bıçaklı kamyon, 10 kepçe olmak üzere 18 ekiple çalışmalarını sürdürüyor.


Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, kar yağışının ardından trafikte aksama yaşanmaması için yol küreme çalışmalarına devam ediyor. Ekipler ulaşımda sorun yaşanmaması için ana arterlerde buzlanmanın önüne geçebilmek adına tuzlama çalışması yapıyor.


Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtildi.


Buzlanma ve çığ uyarısı


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü buzlanma ve çığ uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Ayrıca bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta yetkililer olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - ERZİNCAN

Otlukbeli, Refahiye, Kemaliye, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadir'in ölümüne neden olduğu Özgür'ün babası: Kopuk bir aile olmasaydık, böyle olmazdı
Son dakika: Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 27 kişi için gözaltı kararı AK Parti Divriği İlçe Başkanı Yasin Uyanık hayatını kaybetti Siverek'te 6 yıl aradan sonra yağan karı halayla kutladılar

Son Dakika Haberleri
14:39 Ünlü isimler, Kadir Şeker'in aleyhine konuşan kadına tepki gösterdi
13:41 Ezgi Eyüboğlu'na, Hadise-Kaan Yıldırım ikilisi soruldu
13:41 Nebahat Çehre yıllara meydan okuyor
13:41 Adanış'ın teaseri 3 günde 2 milyon izlendi
13:41 Tan Taşçı, 'Sevgililer Günü' kapsamında 3 ilde konser verecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 15:14:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan'da kar ve tipiden kapanan yollar açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]