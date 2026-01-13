Erzincan\'da Karla Mücadele

Erzincan Belediyesi şehir merkezinde 30 iş makinesi ve 300 personelle kar küreme, tuzlama ve temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Yüksek kesimlerde aralıklarla başlayıp 2 gündür devam eden kar yağışı, kent merkezinde de etkisini gösterdi.

Belediye ekipleri, beyaza bürünen şehrin cadde, sokak ve kaldırımlarında kar küreme çalışması yürütüyor.

Özellikle ana arterler, bağlantı yolları ve mahalle içlerinde ulaşımın kesintisiz devam etmesi için karla mücadele eden belediye, çalışmayı 30 iş makinesi ve 300 personelle yapıyor.