Erzincan'da Nöbetçi Noter Uygulaması Başladı

02.02.2026 14:09
Erzincan iş dünyasının talebi sonucu nöbetçi noter uygulaması hayata geçirildi.

Erzincan iş dünyasının uzun süredir dile getirdiği nöbetçi noter talebi karşılık buldu. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu tarafından kamuoyuna açıklanan girişimlerin ardından, Erzincan'da nöbetçi noter uygulaması resmen hayata geçirildi.

Uygulamanın başlamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Tanoğlu, talebin doğrudan sahadan, yani iş dünyasından geldiğini vurguladı. Ticari hayatın yalnızca hafta içiyle sınırlı olmadığını belirten Tanoğlu, özellikle hafta sonları acil noter işlemlerinde yaşanan aksaklıkların zaman kaybına ve ekonomik mağduriyetlere yol açtığını ifade etti.

Sözleşmeler, vekaletnameler, satış ve devir işlemleri gibi birçok kritik süreçte noter hizmetine erişimin hayati öneme sahip olduğunu dile getiren Tanoğlu, bu nedenle nöbetçi noter uygulamasının artık bir beklenti değil, zorunlu bir ihtiyaç haline geldiğini kaydetti.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerden gelen talepleri titizlikle değerlendirdiklerini aktaran Tanoğlu, konunun somut verilerle raporlandığını ve üst kuruluş olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile ilgili kurumlara resmi yazışmalarla iletildiğini söyledi. Sürecin yakından takip edildiğini vurgulayan Tanoğlu,

"Biz masa başından değil, sahadan gelen sesle hareket ediyoruz. Üyelerimizin işini zorlaştıran her konu, bizim için çözülmesi gereken bir meseledir" dedi.

Nöbetçi noter uygulamasının Erzincan'da başlamasının ticari hayat açısından önemli bir kazanım olduğunun altını çizen Tanoğlu, sürece katkı sunan kişi ve kurumlara teşekkür etti. Tanoğlu,

"İş dünyamızın ihtiyaçlarını gözeterek yapıcı bir yaklaşım sergileyen tüm noterlerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca bu talebin ilgili merciler nezdinde değerlendirilmesine katkı sağlayan TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na, Erzincan iş dünyası adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Tanoğlu, ETSO olarak üyelerin taleplerini savunmaya, ticari hayatı kolaylaştıracak her adımın takipçisi olmaya ve gelişmeleri kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Erzincan, Ekonomi, Noter, Yerel, Son Dakika

