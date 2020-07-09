Erzincan'da otomobil fareleri, 122 kamera incelenerek yakalandı - Son Dakika

Erzincan'da otomobil fareleri, 122 kamera incelenerek yakalandı

ERZİNCAN'da çeşitli tarihlerde 6 ayrı otomobilin çamını kırarak hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 kişi, 100 Mobese, 15 iş yeri ve 7 şehir içi otobüsünün kameraları görüntüleri izlenerek yakalandı. Otomobil fareleri, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzincan'da Haziran-Temmuz ayı içerisinde farklı gün ve saatlerde otodan hırsızlık yapıldığı şikayetleri üzerine polis harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bulunan 100 adet Mobese kamerası, 15 iş yeri kamerası ve 7 şehir içi otobüsünün kamerasındaki görüntüleri saatlerce titizlikle izledi. Yapılan incelemede, 6 aracın camını kırararak, otodan hırsızlık yapan şahısların eşkallerini belirlendi. Belirlenen eşkal üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler akraba olan Orhan Ç. ve Fırat Ç.'yi kıskıvrak yakaladı. Emniyette ifadeleri alındıktan sonra adliyeye çıkarılan, Orhan Ç. ve Fırat Ç., Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Polisin sıkı takibi sonucu kent merkezinde beyaz bir otomobili çalan hırsızlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntüde saniyeler içerisinde beyaz bir aracın sağ kapısını açan hırsıza yaklaşık 20 metre geride başka bir hırsız gözcülük yapıyor. Zanlılardan Fırat Ç.'nin daha önceden de otodan hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkasının olduğu ve cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.