Erzincan'da şarampole devrilen otomobilde 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Erzincan'da şarampole devrilen otomobilde 6 kişi yaralandı

07.08.2022 19:26
Erzincan'da şarampole devrilen otomobilde 6 kişi yaralandı

Erzincan'da, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Erzincan'da, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Erzincan- Erzurum kara yolu Tercan ilçesi Yollarüstü mevkisinde C. Y'nin kullandığı 37 BA 123 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, C.Y. ile aynı aileden oldukları belirlenen M.Y (38), A.Ç.Y (34), M.Y (62), Z.Y (8) ve A.Y (2) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Erzincan, Tercan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da şarampole devrilen otomobilde 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da şarampole devrilen otomobilde 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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