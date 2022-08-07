Kazada, C.Y. ile aynı aileden oldukları belirlenen M.Y (38), A.Ç.Y (34), M.Y (62), Z.Y (8) ve A.Y (2) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Erzincan, Tercan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzincan'da şarampole devrilen otomobilde 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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