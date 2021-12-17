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Erzincan'da polisin denetimleri sürüyor - Son Dakika

Erzincan'da polisin denetimleri sürüyor

17.12.2021 08:06
Erzincan'da polisin denetimleri sürüyor

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla yürütülen huzur uygulaması devam ediyor.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla yürütülen huzur uygulaması devam ediyor. Uygulama kapsamında il genelinde denetimler yapıldı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla ülke genelinde uygulanan Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında ilgili birimlerin sorumluluk sahalarında gerçekleştirdiği denetimler devam ediyor.

Denetimler kapsamında Erzincan'da metruk bina, trafik kontrolü, servis araçları kontrolü, işyerleri denetimi, park bahçe denetimi yapıldı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Herkesin polisi kendi vicdanıdır. Fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır." denilerek Erzincan halkının huzur ve güveni için uygulama ve denetimlerin devam edeceği belirtildi. - ERZİNCAN

Erzincan'da polisin denetimleri sürüyor
Erzincan'da polisin denetimleri sürüyor

Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Asayiş, Kamu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da polisin denetimleri sürüyor - Son Dakika


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