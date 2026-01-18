Erzincan'da Snowboard Cross Avrupa Kupası - Son Dakika
Erzincan'da Snowboard Cross Avrupa Kupası

Erzincan\'da Snowboard Cross Avrupa Kupası
18.01.2026 21:18
Ergan Dağı Kayak Merkezi, uluslararası snowboard yarışmalarına ev sahipliği yaptı.

Erzincan'da bulunan Ergan Dağı Kayak Merkezi, Snowboard Cross Avrupa Kupası yarışlarına ev sahipliği yaptı. Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen sporcuların mücadele ettiği organizasyon, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Kayak merkezindeki 800 metrelik pistte gerçekleştirilen yarışlar, erkekler ve kadınlar kategorilerinde iki gün boyunca devam etti. Organizasyon, dereceye giren sporculara madalya ve ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Ödül töreninde konuşan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Ergan Dağı Kayak Merkezi için son 2 yıldır yoğun bir emek verdiklerini belirterek, "Bugün burada düzenlenen uluslararası organizasyonla bu çalışmaların karşılığını almış olduk," dedi.

Dereceye giren sporcular

Big Final - Erkekler

Cameron Turner (Avustralya)

Matteo Rezzoli (İtalya)

Max Holmlund (İsveç)

Federico Podda (İtalya)

Big Final - Kadınlar

Rosa Colella (İsviçre)

Maya Billingham (Avustralya)

Lyse Laine (Fransa)

Nuria Gubser (İsviçre)

Snowboard - Boardercross Erkekler

Max Holmlund (İsviçre)

David Erhard (Avusturya)

Niclas Ebner (Almanya)

Matteo Rezzoli (İtalya)

Snowboard - Boardercross Kadınlar

Anna-Maria Galler (Avusturya)

Rosa Colella (İsviçre)

Candice Beneton (Fransa)

Maya Billingham (Avustralya) - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

