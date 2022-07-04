Erzincan'da suç ve suçluya yönelik denetimler devam ediyor - Son Dakika
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Erzincan'da suç ve suçluya yönelik denetimler devam ediyor

04.07.2022 10:01
Erzincan'da suç ve suçluya yönelik denetimler devam ediyor

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla haziran ayı boyunca gerçekleştirilen denetimlerde 59 aranan şahıs, 157 kaçak göçmen yakalanarak çeşitli suç aletleri ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla haziran ayı boyunca gerçekleştirilen denetimlerde 59 aranan şahıs, 157 kaçak göçmen yakalanarak çeşitli suç aletleri ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik haziran ayı içerisinde çeşitli denetim ve uygulamalar gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerce gerçekleştirilen denetimlerde yapılan 27 bin 737 GBT sorgulamasında, 59 aranan şahıs, 59 gözaltına alınan şahıs, 975 idari işlem yapılan şahıs ile 157 kaçak göçmen yakalandı. Yapılan 48 bin 224 araç kontrolünde ise, 4 bin 430 araca cezai işlem uygulanırken 77 araç trafikten men edildi. Diğer yapılan kontroller ve uygulamalarda ise, 197 işyeri kontrol edilerek, 4 adet av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca ile 62 adet mermi, 1 adet kesici alet, 14,03 gram esrar, 141 gram tütün/nargile, 4 adet yasak yayın, 200 bin 540 adet makaron, bin 330 paket kaçak sigara, 30,47 gram metamfatemin, 161 kök kenevir, 206 adet sentetik ecza ve 23 kilo 767 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetim ve uygulamaların aralıksız devam edeceği bildirildi. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da suç ve suçluya yönelik denetimler devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da suç ve suçluya yönelik denetimler devam ediyor - Son Dakika
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