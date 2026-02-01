Erzincan'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Erzincan'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Erzincan'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
01.02.2026 20:54
Erzincan'da bir otomobil şarampole uçtu, sürücü yaralandı. Olay yerine ekipler sevk edildi.

Erzincan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Bayrak Mahallesi Aydın Cengiz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Havalimanı Yolu Yoğurtlu TOKİ Kavşağı mevkiinde trafik kazası olduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede, 24 plakalı aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan araziye uçtuğu belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtaki LPG tankı güvenlik amacıyla iptal edilirken, yangın ve olası kazalara karşı gerekli tedbirler alındı.

Kazada yaralanan sürücü ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Erzincan'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
