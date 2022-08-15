Erzincan'da turistlerin en uğrak yeri Girlevik Şelalesi'nin yolu ve kırık dökük tahta köprüleri tepki topluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Erzincan'da turistlerin en uğrak yeri Girlevik Şelalesi'nin yolu ve kırık dökük tahta köprüleri tepki topluyor

15.08.2022 05:36
Erzincan'da turistlerin en uğrak yeri Girlevik Şelalesi'nin yolu ve kırık dökük tahta köprüleri tepki topluyor

Erzincan'da turistlerin en uğrak yeri Girlevik Şelalesi'nin yolu ve kırık dökük tahta köprüleri tepki topluyor Stabilizeye dönüşen yol ve kırık köprüler kazalara davetiye çıkarıyor Erzincan'ın Çağlayan beldesinde bulunan ve her mevsim ziyaretçilerine ayrı bir manzara sunan Girlevik Şelalesi,...

Erzincan'da turistlerin en uğrak yeri Girlevik Şelalesi'nin yolu ve kırık dökük tahta köprüleri tepki topluyor

Stabilizeye dönüşen yol ve kırık köprüler kazalara davetiye çıkarıyor

ERZİNCAN - Erzincan'ın Çağlayan beldesinde bulunan ve her mevsim ziyaretçilerine ayrı bir manzara sunan Girlevik Şelalesi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Tatil zamanlarında Erzincan nüfusundan fazla ziyaretçi ağırlayan şelalenin belde içerisinden geçen, adeta stabilizeye dönüşen ve yaklaşık bir yıldan fazla süredir yapılmayan yolu ile mesire alanında bulunan kırık dökük tahta köprüleri tepki topluyor.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta ve Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyünde yer alan dokuz ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor. Yaz ve hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar, 40 metreden akan buz gibi suyu ve doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi'nde serinliyor. Kışın suyunun büyük bölümünün donmasıyla oluşan sarkıtlar dolayısıyla büyüleyici bir manzaraya bürünen şelale, ziyaretçilerine yazın da farklı güzellik sunuyor.

"Yol ve kırık tahta köprüler tehlike oluşturuyor"

2020 yılında "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edilen Girlevik Şelalesine giden Çağlayan Beldesinin içerisinden geçen ve stabilizeye dönüşen yol, sürücüleri tehlikeye sokuyor. CHP'li Çağlayan Belediyesi tarafından 1 yıldan fazla bir süre önce yapılan alt yapı çalışmalarının ardından bozulan ve bugüne kadar onarılmayan yol adeta trafik kazalarına davetiye çıkarıyor. Parke taşlarının yerinden söküldüğü, derince kasislerin oluştuğu, bu nedenle tek şeridi kullanmak zorunda kalan sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.

Yolu kullanan ve Erzincan'a şehir dışından gelen bir sürücü, "Buraya gelen gelmeyende bin pişman. Girlevik Şelalesi muhteşem doğasıyla adeta büyülüyor. Ama şu tarlaya dönen yolu ise bin pişman ediyor. Belediyenin bu yolu bu şekilde yapmadan bırakması Erzincan'a hiç yakışmıyor." dedi.

"Kırık dökük tahta köprülere sırat köprüsü benzetmesi"

Öte yandan Girlevik Şelalesi'nin bulunduğu mesire alanındaki çürümeden dolayı parçaları kırılan, aralarda boşluklar oluşan tahta köprüler ise sırat köprüsüne benzetiliyor. Yerli ve yabancı turistlerin, çocukların korkarak yavaş adımlarla geçtikleri köprülerin bakımsız hali tepki topluyor. Bir kaza yaşanmadan köprülerin onarılması gerektiğini vurgulayan vatandaşlar, "Bu doğa harikası şelalede kırılan ve yenilenmeyen tahta köprüler utanç veriyor. Geçerken korkarak geçebiliyoruz. İlgililerin, yetkililerin bu durumla acilen ilgilenmeleri gerekir. Buraya gelen gurbetçiler, turistler bu bakımsızlığı görünce hiç iyi düşünmüyorlar." ifadelerine yer verdiler.

Konuya ilişkin bir turizmci de sosyal medya hesabından duruma tepkisini şu ifadelerle belirtti:

"Bu Girlevik Şelalesi'nin hali nedir böyle? Burası böyle mi olmalı? Şehre turist çekmek için verdiğimiz emeklere yazık. Bu ne sahipsizlik! Yetkililere söylüyorsun; 'Şahsa ait bölge diyorlar', bölgeden birilerine söylüyorsun; Sit alanı bir şeye dokundurmuyorlar' diyorlar. Haydi şehrin turistik yeri olmasını önemsemediniz. Bir vatandaşımız bir çocuk düşse, bir olumsuzluk olsa hesabını kim verecek? Bir düzen veremiyorsanız kesin suyu akmasın, kapatın girişleri kimse girmesin."

YORUMLAR
500
Misafiri 'Kapı tokmağı' sesinden tanıyorlar Misafiri 'Kapı tokmağı' sesinden tanıyorlar Mereto Dağı'nda kar helvası keyfi Mereto Dağı'nda kar helvası keyfi
Kaynak: İHA

Toros Dağları, Çağlayan, Erzincan, Tatil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da turistlerin en uğrak yeri Girlevik Şelalesi'nin yolu ve kırık dökük tahta köprüleri tepki topluyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:02 Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil 17 ile sarı kodlu uyarı! Ani sel ve su baskınları için tedbirli olunması istendi
23:53 Beşiktaş kaçtı Alanya yakaladı! Kara Kartal, 3 farklı üstünlüğü koruyamayınca sahadan 1 puanla ayrıldı
23:34 Muhalefet, "Bir daha iktidara oy vermeyeceğim" diyenleri gözüne kestirdi: İktidara itiraz edenlerin yarısı oy verse kazanırız
23:21 Spiker Pınar Erbaş ile moderatör Mehmet Akif Ersoy, dünyaevine girdi! Düğüne ünlü isimler akın etti
22:38 Acun Ilıcalı'dan "ayrılık" iddiaları sonrası sevgilisiyle sürpriz paylaşım
22:20 Gaziantep FK, Ankaragücü karşısında tek attı 3 aldı
22:09 İzmit'te dehşet anları! Bir vatandaş, evine giren şahıslar tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
21:56 Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken 6'lı masa çıkışı: Seçim kanununda değişiklik yapılınca beraber olmanın getirdiği avantaj kalktı
21:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı hakkında Bakan Özer'e çağrı: Gelin birlikte çözelim bu işi
21:26 Savcı Sayan'ın Ekrem İmamoğlu hakkındaki sözleri spiker Fulya Kalfa'yı bunalttı! O anlar sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 05:36:33. #1.11#
SON DAKİKA: Erzincan'da turistlerin en uğrak yeri Girlevik Şelalesi'nin yolu ve kırık dökük tahta köprüleri tepki topluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement