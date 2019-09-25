Erzincan'da Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu düzenlenecek

Erzincan Valiliği ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından 25 Eylül 2019 tarihinde Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu düzenlenecek.



Erzincan Valiliği ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından tertip edilecek olan Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu, 25 Eylül'de başlıyor. 4 gün sürecek olan sempozyuma 12 ülkeden 60 farklı üniversiteden 250 akademisyen katılacak. Sempozyumda Erzincan ve ilçelerinin tarihi ele alınacak. 25 Eylül çarşamba günü müzik etkinleri ile başlayacak olan Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyum, 26 Eylül'de müzik dinletileri, protokol konuşmaları ve sempozyum çerçevesinde çeşitli fotoğraf ve resim sergilerinin açılışı ile devam edecek. 27 Ekim günü akdemisyenler tarafından bildiriler sunulacak. 28 Eylül günü ise sempozyum Kemaliye ve İliç gezileri, yamaç paraşütü, tracking ve rafting etkinlikleri düzenlenecek.



Sempozyum Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu'nun Ergan Dağında sergileyeceği kişisel performans ile son bulacak.



"Erzincan'ın tarihi ele alınacak"



Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumuyla ilgili bilgiler veren Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Gül, "Türk Tarih Kurumu Kongresi'nden sonra düzenlenen en geniş çaplı akademik organizasyonlardan birisi olmakla beraber, akademik sanatsal ve sosyal bileşenleri ile benzeri görülmemiş bir etkinliktir. Sempozyum boyunca 12 farklı ülkeden, 60 farklı üniversiteden 250 akademisyenin katılımı ile sadece Erzincan ve ilçeleri tarihi ele alınacaktır. Bu sempozyum bir ilin, doğal afetler ve beşeri sebeplerden dolayı kaybolmuş geçmişine yapılan bir atıftır. Bir sempozyum dizisinin ilki olan "Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu" ilimizin ve üniversitemizin uluslararası alanda saygınlığı ve bilinirliğine katkı sunacak olup, kendisinden sonra yapılması planlanan Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeoloji Sempozyumu'nun da öncüsü niteliğinde olacaktır" dedi. - ERZİNCAN