Erzincan\'da Yağsız Kesim Uygulaması Başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda, Erzincan'daki kesimhanelerde yağsız kesim uygulaması başlatıldı.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, uygulama kapsamında kesim sonrası hayvan karkasından bazı yağlar ve organların tartım öncesinde standartlara uygun şekilde ayrıldığı belirtildi. Bu uygulamayla karkas tartımlarında birlik sağlanarak, fiyatlar daha net ve karşılaştırılabilir hale getiriliyor.

Yağsız kesim uygulamasıyla birlikte üretici ve tüketicinin korunması, ülke genelinde kesim işlemlerinde uygulama birliğinin sağlanması ve piyasa şeffaflığının artırılması hedefleniyor.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin, hayvan pazarı ve kesimhanelerde uygulamaya ilişkin bilgilendirme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. - ERZİNCAN