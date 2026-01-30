Erzincan'dan Tulum Peyniri Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Erzincan'dan Tulum Peyniri Desteği

Erzincan\'dan Tulum Peyniri Desteği
30.01.2026 08:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Norveç'ten ithal koyun derileri, Erzincan'da peynir üreticilerine ulaştırılarak ekonomi destekleniyor.

Erzincan'da üretilen ve Norveç'ten ithal edilen özel koyun derilerinden hazırlanan deri tulumlar, Türkiye'nin dört bir yanındaki peynir üreticilerine ulaştırılarak hem geleneksel üretimi destekliyor hem de şehir ekonomisine katkı sağlıyor.

Türkiye'de sadece iki ilde üretimi yapılan deri tulumların önemli bir kısmı Erzincan'da hazırlanıyor. Yüzyıllardır süregelen tulum peyniri geleneğinin yaşatıldığı kentte, Norveç'ten getirilen doğal beyaz koyun derileri, modern tesislerde işlenerek peynir üretiminde kullanılmaya hazır hale getiriliyor.

Erzincan'daki deri işleme tesislerinde özenle hazırlanan tulumlar; başta Erzincan tulum peyniri olmak üzere Çorum, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Malatya, Van, Bingöl, İstanbul, Mardin ve Adana gibi birçok ildeki peynir üreticilerine gönderiliyor. Ürünler, peynirin doğal koşullarda olgunlaşmasına katkı sağlarken, Erzincan ekonomisine de doğrudan gelir kazandırıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan işletme sahibi Onur Eraslan, deri tulumların üretim sürecini şu sözlerle anlattı:

"Derilerimizin yolculuğu Norveç'ten başlıyor. Dünyanın en doğal beyaz koyun derilerini getiriyoruz. Erzincan'da önce uzun tüylerinden arındırıyoruz, ardından pres makinelerinde istenilen ebatlarda kesiyoruz. Dinlendirme ve mayalama sürecinden sonra özel makinelerde dikiş işlemi yapılıyor. Kalite kontrolden geçen tulumlarımız paketlenerek müşterilerimize gönderiliyor."

Geleneksel yöntemlerin modern teknolojiyle birleştiği üretim süreci sayesinde Erzincan, tulum peyniri kültürünü yaşatırken Türkiye genelindeki peynir üretimine de önemli katkı sunmaya devam ediyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Erzincan, Ekonomi, Norveç, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzincan'dan Tulum Peyniri Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu da çakma Sedat Peker Rollendiği anları da yapılan yorumları da görmeniz lazım Bu da çakma Sedat Peker! Rollendiği anları da yapılan yorumları da görmeniz lazım
Arteta’lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı Arteta'lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
Kent buz kesti, dışarı çıkanların kaş ve kirpikleri donuyor Kent buz kesti, dışarı çıkanların kaş ve kirpikleri donuyor
Dilan Çiçek Deniz’in eski aşkından dudak dudağa poz Dilan Çiçek Deniz'in eski aşkından dudak dudağa poz
Tartışma yaratan Jiu-Jitsu eğitimi: Buna izin verilmez Tartışma yaratan Jiu-Jitsu eğitimi: Buna izin verilmez
Çin, sahte aşk tuzaklarıyla dolandırıcılık yapan 11 mafya üyesini idam etti Çin, sahte aşk tuzaklarıyla dolandırıcılık yapan 11 mafya üyesini idam etti

08:34
60 ilde sarı alarm İstanbul’a kar geliyor
60 ilde sarı alarm! İstanbul'a kar geliyor
08:32
Piyasalarda Fed korkusu Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı
Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı
07:40
Bakan Fidan “Dünya kamuoyunun pek bilmediği bir şey var“ diyerek açıkladı
Bakan Fidan "Dünya kamuoyunun pek bilmediği bir şey var" diyerek açıkladı
07:27
Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti
Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti
06:56
Trump 3 ülkeyi açık açık tehdit etti: Hayatta kalamazsınız
Trump 3 ülkeyi açık açık tehdit etti: Hayatta kalamazsınız
02:31
Trump’tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname
Trump'tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 09:23:00. #7.11#
SON DAKİKA: Erzincan'dan Tulum Peyniri Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.