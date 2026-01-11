Erzincan Jandarma 2025 Bilançosu

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı, 2025 yılı içerisinde il genelinde yürütülen asayiş, trafik, siber, kaçakçılık, narkotik ve terörle mücadele faaliyetlerine ilişkin bilançosunu açıkladı. Açıklanan verilere göre, yıl boyunca meydana gelen tüm olaylar yüzde 100 oranında aydınlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca 2025 yılı içerisinde; 1.060 asayiş, 107 kabahat, 911 takibi gereken, 113 kaçakçılık, 103 narkotik, 69 siber ve 24 terör olayı olmak üzere toplam 2 bin 387 olay meydana geldi. Meydana gelen olayların tamamının aydınlatıldığı bildirildi.

Asayiş uygulamalarında binlerce aranan şahıs yakalandı

Yıl boyunca gerçekleştirilen asayiş uygulamaları kapsamında 1 milyon 48 bin 687 şahıs ile 312 bin 356 araç sorgulandı. Yapılan kontrollerde 2 bin 989 aranan şahıs ve 102 aranan araç yakalanırken, kayıp olarak aranan 71 şahıs bulundu.

Asayiş faaliyetleri sonucunda ayrıca 1 uzun namlulu tüfek, 23 av tüfeği, 7 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 20 bıçak ve 1 muşta ele geçirildi.

Terörle mücadele çalışmaları

2025 yılı içerisinde Erzincan genelinde 24 terör olayı meydana geldi. Bu kapsamda sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapılması, operasyon ve arazi taramalarında malzeme ele geçirilmesi, meskün mahal aramaları, terörist cesedi bulunması, yardım ve yatakçılık faaliyetleri ile terörizmin finansmanına yönelik olaylar tespit edildi.

Trafikte sıkı denetim

Trafik uygulamalarında ise 150 bin 99 araç kontrol edildi, 47 bin 646 şahıs sorgulandı. Kurallara uymayan 396 araç ve şahsa toplam 13 milyon 856 bin 219 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 65 aranan araç ve 44 aranan şahıs yakalanırken, 96 alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu, 623 araç trafikten men edildi.

Siber suçlarla mücadele

Siber faaliyetler kapsamında 1.011 sosyal medya hesabı incelendi. Yapılan çalışmalarda 286 hesap ve şahıs hakkında suç tespitiyle işlem yapıldı. Müstehcen içerik, terör örgütü propagandası ve yasadışı bahis paylaşımları bulunan 6 bin 490 internet sitesinin erişime engellenmesi sağlandı.

Ayrıca Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen farkındalık çalışmaları kapsamında 1.395 vatandaşa siber suçlar konusunda eğitim verildi.

Kaçakçılık ve organize suçlara darbe

Kaçakçılık ve organize suçlara yönelik 113 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 139 şahıs hakkında adli işlem yapılırken, 1 kişi tutuklandı, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ile birlikte silah, mühimmat, dijital materyal, kazı malzemesi ve dedektör ele geçirildi.

Narkotik operasyonları

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen 103 operasyonda, 101 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Bu şahıslardan 5'i tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda kilogramlarca uyuşturucu madde ile birlikte binlerce kök kenevir, sentetik haplar, uyuşturucu kullanma aparatları ve cep telefonları ele geçirildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 2026 yılında da suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - ERZİNCAN