Erzincan Kayaklı Koşu Takımı\'ndan Başarı

Hakkari'de düzenlenen 2025-2026 Berkin Usta Sezonu 1. Etap Barış ve Kardeşlik Yarışmasına katılan Erzincan Kayaklı Koşu Takımı, elde ettiği 6 madalya ile başarıya imza attı.

Yarışmalarda Erzincan'ı temsil eden sporculardan Bahadır Ali Çetin (U13) klasik stilde birincilik, serbest stilde ikincilik elde ederken, Hasan Hüseyin Şuvak (U14) serbest stilde birinci oldu.

Meryem Ravza Gürbüz (U12) serbest stilde ikinci, Berat Çelik (U13) serbest stilde üçüncü, Hacı Arif Gürbüz (U14) ise serbest stilde üçüncü olarak kürsüye çıktı.

Genç sporcuların elde ettiği bu başarıların, Değer Erzincan Projesi kapsamında yürütülen çalışmaların bir sonucu olduğu belirtildi. - ERZİNCAN