Erzincan polisi suç ve suçluya geçit vermiyor - Son Dakika
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Erzincan polisi suç ve suçluya geçit vermiyor

17.05.2022 13:28
Erzincan polisi suç ve suçluya geçit vermiyor

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla 15 gün boyunca gerçekleştirilen denetimlerde 23 aranan şahıs, 24 kaçak göçmen yakalanarak çeşitli suç aletleri ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla 15 gün boyunca gerçekleştirilen denetimlerde 23 aranan şahıs, 24 kaçak göçmen yakalanarak çeşitli suç aletleri ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik Mayıs ayı içerisinde 15 gün süren çeşitli denetim ve uygulamalar gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerce gerçekleştirilen denetimlerde yapılan 12 bin 759 GBT sorgulamasında, 23 aranan şahıs, 11 gözaltına alınan şahıs, 137 idari işlem yapılan şahıs, 24 kaçak göçmen şahıs yakalandı. Yapılan 20 bin 215 araç kontrolünde ise, bin 369 araca cezai işlem uygulanırken 5 araç trafikten men edildi. Diğer yapılan uygulamalarda ise, 124 işyeri kontrol edilerek, 5 adet mermi, 1 adet kesici alet, 9 adet sahte para, 360 paket kaçak sigara ve 126,70 gram metamfatemin, ele geçirildi.

Erzincan polisi tarafından yapılan denetim ve uygulamaların yıl boyunca devam edeceği bildirildi. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Asayiş, Kamu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan polisi suç ve suçluya geçit vermiyor - Son Dakika


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