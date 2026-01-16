Erzincan Seracılığına Hazırlık

Erzincan Toplu Sera Bölgesi'nde üretimin şubat ayı sonunda başlaması planlanıyor.

Üretime hazırlanan seracılar, sezon öncesinde Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın ve Tarım İl Müdürü Alper Koçaker ile bir araya geldi. Toplantıda üretim süreci, yol haritası ve planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Toplu Sera Bölgesi ile Erzincan'da modern seracılığın geliştirilmesi, tarımsal üretim ve istihdamın artırılması hedefleniyor. - ERZİNCAN