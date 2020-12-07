Erzincanlı öğrencilerin TÜBİTAK başarısı - Son Dakika

Erzincanlı öğrencilerin TÜBİTAK başarısı

07.12.2020 09:32
Erzincanlı öğrencilerin TÜBİTAK başarısı, System.String[]

TÜBİTAK Ortaokullar Arası Proje Yarışmasında Vali Metin İlyas Aksoy Ortaokulu öğrencilerinin hazırladıkları projefizik kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

TÜBİTAK Ortaokullar Arası Proje Yarışmasında Vali Metin İlyas Aksoy Ortaokulu öğrencilerinin hazırladıkları proje

fizik kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Bu yıl 14'ncsü düzenlenen TÜBİTAK Ortaokullar Arası Proje Yarışmasında Erzincan'dan Vali Metin İlyas Aksoy Ortaokulu öğrencileri Hüseyin Mutlu ve Saygın Can Uslu Fen Bilimleri Öğretmenleri Hamza Albayrak'ın önderliğinde geliştirmiş oldukları "Piezo Jeneratör ile Enerji Hasadı" isimli projeleri ile fizik kategorisinde Türkiye birinciliği kazandı.

Bu yıl toplam 16 bin 512 projenin yarıştığı yarışmada mutlu sona ulaşan öğrenciler daha temiz bir dünya için geliştirdikleri jeneratörün gelecekte daha fazla kullanılabileceğini umut ediyorlar.

Proje hakkında konuşan öğrenci Hüseyin Mutlu, "Yaklaşık 2 yıldır üzerine uğraştığımız bir proje idi. Uygun bir modelin oluşturulması için çok sayıda çalışma ve deneme yaptık. Her seferinde proje fikrini geliştirerek son halini verdik. Modelde titreşime bağlı olarak çalışan 3 piezo levha, yay düzenekleri ve asimetrik bir çubuk bulunuyor. Asimetrik çubuk en ufak bir titreşimde dahi sallanarak piezo levhaya kalp masajına benzer bir baskıyı sürekli bir şekilde uygulayabiliyor." dedi.

Saygın Can Uslu ise, "Ürettiğimiz jeneratör ile deniz, göl gibi su sistemlerinde kıyıya bağlı kalmadan elektrik üretilebilmektedir. Ürettiğimiz jeneratör ile yenilebilir enerji kaynaklarından olan dalga ve rüzgar enerjilerinin verimli bir şekilde elektrik üretimin de kullanabilmekteyiz." şeklinde konuştu.

Danışman Öğretmen Hamza Albayrak'ta, "Öğrenciler ile birlikte geliştirdiğimiz modeli benzerlerinden ayıran en önemli farklılık üzerinde bulunan asimetrik çubuğun hacı yatmaz gibi sallanmasına bağlı olarak enerji üretilme potansiyelidir. Model için patent çalışmalarına başladık, en kısa zamanda modelin deniz sistemlerinde etkinliği için çalışmalara başlayacağız." ifadelerine yer verdi.

Başarılarından ötürü öğrenci ve öğretmenlerinin kutlayan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, "TÜBİTAK Ortaokullar Arası Proje Yarışmasında ilimizi temsil eden Vali Metin İlyas Aksoy Ortaokulu öğretmen, öğrenci ve idarecilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ERZİNCAN

Erzincanlı öğrencilerin TÜBİTAK başarısı
Erzincanlı öğrencilerin TÜBİTAK başarısı

Hamza Albayrak, Jeneratör, Türkiye, Enerji, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzincanlı öğrencilerin TÜBİTAK başarısı - Son Dakika


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