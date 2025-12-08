Erzincanspor'da Olağanüstü Genel Kurul Kararı - Son Dakika
Erzincanspor'da Olağanüstü Genel Kurul Kararı

08.12.2025 07:44
24 Erzincanspor, zorlu süreç nedeniyle seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldığını duyurdu.

24 Erzincan spor Yönetim Kurulu, kulübün içinde bulunduğu zorlu süreç nedeniyle seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, kulübün bugünlere gelmesi için büyük fedakarlıklar yapıldığı vurgulanırken, mevcut yükün artık birkaç kişinin omzunda taşınamayacak kadar ağırlaştığı ifade edildi.

Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu şehirde bir sevda var. Zorlukta kaçmayan, yük ağırlaştığında omuz veren, rengine kara değse de pes etmeyen bir sevda. Erzincanspor'un yaşaması için imkanlarımızı zorladık; evimizden, işimizden, zamanımızdan eksilterek bu armaya sahip çıktık. Aylar boyunca kulübümüzün geleceği için çalmadığımız kapı kalmadı. Çünkü Erzincanspor, bu şehir için yalnızca bir futbol kulübü değil; birliktir, onurdur, umuttur."

Kulübün sahipsiz kalmaması ve Erzincan'ın spor geleceğinin karanlığa sürüklenmemesi için olağanüstü kongre kararı alındığı belirtilen açıklamada, bunun bir "kaçış" ya da "vazgeçiş" olmadığı özellikle vurgulandı:

"Bu karar, Erzincanspor'un önünü açma ve kulübü daha güçlü yarınlara teslim etme iradesidir. Bugüne kadar makam için değil, yalnızca Erzincanspor yaşasın diye mücadele ettik. Evimizin bereketinden eksiltip kulübün bereketine kattık. Bir otobüsün mazotunda, bir futbolcunun maaşında, sahipsiz bırakılan gecelerde 'Bu şehir bu kadar mı yalnız?' diye içimiz sızladı. Ama biliyoruz ki Erzincanspor düşerse sadece bir takım değil, bir şehrin umudu yara alır."

Yönetim, tüm Erzincanlılara çağrıda bulundu:

"Bu şehrin gerçek sahipleri, bu armaya gönül verenler, 'Ben de taşın altına elimi koyarım' diyen herkes bu emanete sahip çıkmalıdır. Erzincanspor; bir kişinin, bir grubun değil, 7'den 70'e tüm Erzincan'ın takımıdır."

Açıklama, kulübün geleceğine ilişkin umut mesajıyla son buldu:

"Bu bir veda değildir. Bu, Erzincanspor'a yeni bir sayfa açma cesaretidir. Yorgunuz, kırgınız ama hala umutluyuz. Bir sevda gerçekten bir şehre aitse terk edilmez; yalnız bırakılsa bile vazgeçilmez. Erzincanspor'un geleceği, Erzincan'ın geleceğidir." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
