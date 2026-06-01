Erzin’de evden hırsızlık şüphelileri tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzin’de evden hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Erzin’de evden hırsızlık şüphelileri tutuklandı
01.06.2026 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay’ın Erzin ilçesinde meydana gelen evden hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme olayıyla ilgili yürütülen çalışmada 2 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. ve M.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hatay’ın Erzin ilçesinde meydana gelen evden hırsızlık olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli tutuklandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Mayıs 2026 tarihinde saat 08.15 sıralarında gerçekleşen evden hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme olayına ilişkin çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda olayın şüphelileri olduğu belirlenen M.K. ve M.D. isimli şahıslar, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından bölgede çalışma yürüterek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Evden hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme suçları kapsamında aranan M.K. ve M.D., polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

MAHKEMECE TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen M.K. ve M.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüpheliler cezaevine gönderilirken, olayla ilgili soruşturmanın Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

Haber: Hüseyin Zorkun

Yerel Haberler, Yerel, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Hatay Erzin’de evden hırsızlık şüphelileri tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir garip hırsızlık olayı Kente giriş-çıkış kapatıldı, 17 çeyrek altın bakın nerede bulundu Bir garip hırsızlık olayı! Kente giriş-çıkış kapatıldı, 17 çeyrek altın bakın nerede bulundu
İstanbul’un iki ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatıldı İstanbul'un iki ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatıldı
Kayseri’de viyadükten Kızılırmak’a düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı Kayseri'de viyadükten Kızılırmak'a düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Kriptoda komisyon sömürüsü tuzağı: WEEX mağduriyete aracı oluyor Kriptoda komisyon sömürüsü tuzağı: WEEX mağduriyete aracı oluyor
Batman’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Batman'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

10:35
TFF’den Dünya Kupası için radikal karar
TFF'den Dünya Kupası için radikal karar
10:32
Ev sahipleri dikkat Bugün son gün, ödemeyene ceza var
Ev sahipleri dikkat! Bugün son gün, ödemeyene ceza var
10:17
Arda Kural aşk orucunu bozdu İşte öpmelere doyamadığı sevgilisi
Arda Kural aşk orucunu bozdu! İşte öpmelere doyamadığı sevgilisi
10:06
Türkiye’nin büyüme rakamları belli oldu
Türkiye'nin büyüme rakamları belli oldu
09:57
Netanyahu: Beyrut’un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim
Netanyahu: Beyrut'un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim
09:31
8 kişinin yanarak can verdiği otobüs kazasında şoförle ilgili isyan ettiren detay
8 kişinin yanarak can verdiği otobüs kazasında şoförle ilgili isyan ettiren detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 10:46:58. #.0.4#
SON DAKİKA: Erzin’de evden hırsızlık şüphelileri tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.