Erzurum 2029 Kış Oyunları\'na Aday Olacak

15.01.2026 23:16
AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Erzurum'un 2029 Kış Üniversitelerarası Oyunları'na ev sahipliği için aday olacağını açıkladı.

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Erzurum'un 2029 Kış Üniversitelerarası Oyunları'na ev sahipliği için aday olacaklarını açıkladı.

Türkiye Curling Federasyonu tarafından Palandöken Dağı'ndaki bir otelde düzenlenen organizasyonda, federasyonun şimdiye kadar ulusal ve uluslararası alanda yaptığı faaliyetlerle ilgili bilgi verildi.

Programda konuşan AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Erzurum'un kış sporlarının başkenti olduğunu dile getirerek, önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapmaya talip olduklarını açıkladı.

Küçükoğlu, "Kış turizminin başkentinde 2011'de Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle çok güzel bir organizasyon yaptık. İnşallah 2029'daki Kış Üniversitelerarası Oyunları'na da talip olduğumuzu ilk kez burada söylüyorum. Erzurum olarak aday olacağız ve inşallah 2011'de yaptığımız organizasyonu daha da tecrübe kazanmış bir şehir ve spor camiası olarak şehrimize kazandırmış olacağız." diye konuştu.

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin de, Türkiye'de curling sporunun 10. yılını tamamladığını, bu kısa süreye rağmen önemli işler başardıklarını söyledi. Şebin, "Dünyada 1500'lü yılların başında başlayan curling tarihinin Türkiye'de 10 yıllık geçmişini tamamlıyoruz. Çok kısa zamanda, 10 yılda gerçekten dünyanın sayılı ülkeleri arasına girmiş bulunmaktayız." dedi.

Kenan Şebin, bu başarıyı inanan insanlarla yakaladıklarını ifade ederek, "Devletimizin bize sunduğu imkanlarla özellikle Erzurum halkına, yöneticilerine bu noktada teşekkür ediyorum çünk kolay değil. 10 yıllık süreçte dünyanın sayılı ülkeleri arasına gelmek kolay bir iş değil. Biz dünyayla mücadele ederken özellikle Erzurum'daki vefakar insanımızla dünya ile mücadele ediyoruz. Bu çok önemli bir şey. Geldiğimiz nokta küçümsenmeyecek bir nokta. Bu yüzden ben herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da devletimiz bunlara güvensin çünkü çok güzel işler yapacaklar. Türk gençliği gerçekten çok büyük işler başaracak ben buna inanıyorum." şeklinde konuştu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'un da konuşma yaptığı programa, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir ve çok sayıda curling sporcusu ve antrenörü katıldı.

Kaynak: AA

