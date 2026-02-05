Erzurum'da 24 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Erzurum'da 24 Zanlı Tutuklandı

05.02.2026 11:22
Erzurum'da düzenlenen operasyonda 24 kişi tutuklandı, çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.

Erzurum'da, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 24 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde organize suçların ve kaçakçılığın engellenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda geçen ay düzenledikleri 30 operasyonda, 115 şüpheli hakkında adli tahkikat başlattı.

Bu şüphelilerden 24'ü sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 19'u da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda 670 paket gümrük kaçağı sigara, 3 bin 360 dolu makaron, 3 tabanca, 3 şarjör, 22 fişek, 58 termos, 45 mont, 19 cep telefonu ve 247 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Kaynak: AA

11:22
