Erzurum'da 3 Aralık Dünya Engelliler günü etkinlikleri

Erzurum'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Erzurum Valiliği, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezinde, düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ile başladı. Program Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan Berna Deligöz'ün Kuran'ı Kerim tilavetiyle devam etti.



Programda ayrıca Erzurum Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi'nde bulunan engellilerin oluşturduğu Engelli Mehteran Takımının gösterisine yer verildi.



Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum'da yaklaşık 7 bin kişinin evde bakım hizmetlerinden faydalandığını anımsatarak, engellilere yönelik mevzuat düzenlemelerinin denetimini yaptıklarını ifade etti.



Memiş, bir yılda Erzurum'da yapılan sosyal yardımların 450 milyon liranın üzerinde, olduğunu anımsatarak, şunları söyledi:



" Engelli ve özel bireyleri 10-15 yıl öncesine kadar sokakta fazla gören İnsanlar bu durumu söylemekten imtina ederlerdi ve özellikle devletin yaptığı özel çalışmalarla herkes kendi bireylerini tamamıyla yaşam içerisine katmaya başladı. Erzurum'da yaklaşık 7 bin kişi evde bakım hizmetlerinden faydalanıyor. Bizim bir yılda Erzurum'da yaptığımız sosyal yardım 450 milyon liranın üzerinde, bu müthiş bir rakam. Devlet, özel bireylerinden, engelli vatandaşlarından veya muhtaç ailelerinden bütçeden kesinti yapamaz. Biz, bizim kapımıza gelen hiçbir vatandaşımızı asla geri çevirmeyeceğiz. Devlet, hırsızlığı, yolsuzluğu, kamu kaynağından peşkeş çekenleri önlesin. Devlet, fakire, fukaraya veya engelliye yardımı nasıl engeller? Böyle bir şey kesinlikle yok."



Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de engellilere yönelik hizmetler ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu.



Belediye olarak bin civarında araç dağıttıklarını belirten Sekmen, " Yakın bir zamana kadar engelli olmak sanki toplumda ayıpmış, kabahatmiş gibi algılanır ve aileler engelli çocuklarını toplum içerisine çıkarmazlardı, hamdolsun bu anlayış değişti. Artık engelli olmak kabahat ve suç değil, hepimizin karşı karşıya olduğu konumdur. Belediye olarak engelli kardeşlerimizin yaşantılarıyla ilgili önemli çalışmaları yapıyoruz. Hükümetimiz de son 20 yıldır bu alanda küçümsenmeyecek kadar adımlar attı. Belediye olarak yaklaşık bin civarında akülü ve aküsüz araç dağıttık, bunların bakım ve onarımlarını yaptık" dedi.



Konuşmaların ardından Erzurumlu tiyatrocuların gösteriyle devam eden program, engelli çocukların şiir, şarkı ve ney dinletisiyle sona erdi.



Programa, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, kent protokolü, engelli vatandaşlar ile yakınları katıldı. - ERZURUM