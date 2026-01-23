Erzurum'da Biyoçeşitlilik Müzesi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Erzurum'da Biyoçeşitlilik Müzesi Açıldı

Erzurum\'da Biyoçeşitlilik Müzesi Açıldı
23.01.2026 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi, Türkiye'nin genetik mirasını koruyan Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi'ni kurdu.

Erzurum Atatürk Üniversitesi bünyesinde kurulan Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi, Türkiye'nin bitki ve böcek çeşitliliğinin devasa bir dökümünü sunarken, "Zoobank" niteliğiyle Anadolu'nun genetik mirasını geleceğe taşıyor.

Erzurum denilince akla gelen gastronomi duraklarının ötesinde, şehri bilim dünyasında stratejik bir noktaya taşıyan Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Prof. Dr. Levent Gültekin ve Doç. Dr. Neslihan Gültekin çiftinin 25 yıllık hayali ve emeğiyle şekillenen müze, sadece bir sergi alanı değil, Türkiye'nin biyolojik hafızası olarak nitelendiriliyor.

250 bin böcek örneği ve milyonlarca yıllık fosiller

"Korumak İçin Tanımak Gerekir!" mottosuyla dikkat çeken merkez, içeriğiyle bilim dünyasına ışık tutuyor. Müze bünyesinde; Türkiye'deki bitki türlerinin üçte biri, 10 bin farklı türden yaklaşık 250 bin böcek örneği, milyonlarca yıllık fosiller ve endemik türler koruma altında tutuluyor.

Prof. Dr. Levent Gültekin, müzenin kuruluş sürecinde eşiyle birlikte büyük bir özveri gösterdiklerini belirterek, "Korumak için tanımak gerekir" anlayışıyla hareket ettiklerini vurguladı. Müzenin dijital altyapısı ve eğitim içerikleri için Gültekin çiftinin gece gündüz çalışarak 61 günde hazırladığı web platformu da bilimsel verileri toplumla paylaşıyor.

Popüler kültüre karşı bilimsel derinlik

Modern dünyada 'müze' kavramının fotoğraf çekilmelik alanlara indirgenmesine bir itiraz niteliği taşıyan merkez, akademik derinliğiyle ön plana çıkıyor. Yılda yaklaşık 15 bin ziyaretçi ağırlayan müzenin, özellikle yetişkinler ve turistler tarafından daha fazla fark edilmesi hedefleniyor.

Kurumsal İletişim Direktörü Doç. Dr. Sait Sinan Atılgan, müze bünyesindeki konferans salonunda düzenlenen etkinliklerle farkındalığı artırmayı amaçladıklarını belirtti. Üniversite yönetimi ise müzenin "yerli ve milli bilimsel üretim" vizyonunun bir parçası olduğunu ifade ediyor.

Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi, hem geçmişin izlerini hem de geleceğin genetik mirasını görmek isteyen tüm ziyaretçilerini Erzurum'daki bu benzersiz yolculuğuna davet ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Türkiye, Genetik, Erzurum, Kültür, Bilim, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da Biyoçeşitlilik Müzesi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı
Lactalis, birçok ülkede bebek mamalarını geri çağırdı Lactalis, birçok ülkede bebek mamalarını geri çağırdı
Diyarbakır’da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
Trene yetişmeye çalışırken kucağındaki çocukla tren ve peron arasında sıkıştı Trene yetişmeye çalışırken kucağındaki çocukla tren ve peron arasında sıkıştı
Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı
Mourinho’dan garip açıklamalar: Artık en çok algı yapan kazanıyor Mourinho'dan garip açıklamalar: Artık en çok algı yapan kazanıyor

12:48
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
12:45
Yüzlerce kez simüle edildi İşte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi
12:21
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
11:56
Fenerbahçe’den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
11:49
İstanbul ve Ankara’da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
11:12
Davos Zirvesi’ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 13:10:37. #7.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da Biyoçeşitlilik Müzesi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.