Erzurum'da kızı ile eski karısını öldüren sanık hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi - Son Dakika
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Erzurum'da kızı ile eski karısını öldüren sanık hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

12.08.2022 11:57
Erzurum'da kızı ile eski karısını öldüren sanık hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Erzurum'da, boşandıktan sonra dini nikahla birlikte yaşadığı eski karısı ile kızını öldüren sanık hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Erzurum'da, boşandıktan sonra dini nikahla birlikte yaşadığı eski karısı ile kızını öldüren sanık hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Palandöken ilçesindeki evlerinde 23 Mart'ta eski eşi Ayşe İşlek (46) ile kızı Tuba Kızıl'ı (30) bıçakla öldüren tutuklu sanık Erdal Kızıl (51) hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.

Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Kızıl'ın 26 Mart'ta İl Emniyet Müdürlüğü binası önüne giderek eski eşi ve kızını bıçakla öldürdüğünü, cesetlerin ikamette olduğunu söyleyerek olayda kullandığı bıçağı polislere teslim ettiği belirtildi.

Ekiplerin ikamete gittiği, evin salonunda öldüğü belirlenen Ayşe İşlek ve Tuba Kızıl'ın cesetlerinin otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldığı bildirilen iddianamede, hazırlanan otopsi raporlarında, İşlek'te 14, Kızıl'da ise 28 yara tespit edildiği ve ölüm sebeplerinin iç ile dış kanama olduğu kaydedildi.

Kızıl'ın olayda kullandığı bıçakla ilgili düzenlenen uzmanlık raporunda, bıçağın nitelikleri bakımından ev gereci olduğu ve yasak niteliğe sahip bıçaklardan olmadığı aktarıldı.

İddianamede, Erdal Kızıl'ın cinayetin ardından Tortum ilçesine giderek, alacaklı olduğu bir kişiyi bıçakla yaraladığı bilgisine de yer verildi.

İfadelerine yer verilen sanık Kızıl, geçimsizlik nedeniyle İşlek'ten boşandıktan sonra başka biriyle evlendiğini ancak anlaşamayınca ayrılma kararı aldıklarını anlattı.

Çocuklarının ısrarı üzerine İşlek ile yeniden barıştığını ve dini nikahla birlikte yaşadıklarını ifade eden sanık Kızıl, "Barışmamızdan 2-3 ay sonra tartışmalar başladı, olayın olduğu güne kadar neredeyse her gün oldu." dedi.

Olayın ardından alacaklı olduğu M.A'dan parasını almak için Tortum ilçesine gittiğini kaydeden Kızıl, görüşme sırasında M.A'nın elini beline attığını iddia ederek, ilk olaydaki bıçağı çıkarıp bu kişinin bacağına doğru salladığını ve yaraladığını söyledi.

İddianamede, sanık Erdal Kızıl'ın "Altsoydan akrabayı kasten öldürmek" ve "Boşandığı eşi kasten öldürmek" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, 23 Mart, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da kızı ile eski karısını öldüren sanık hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi - Son Dakika

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