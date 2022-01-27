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Erzurum'da çığ altında kalan 2 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Erzurum'da çığ altında kalan 2 kişinin cesedine ulaşıldı

27.01.2022 19:17
Erzurum'da çığ altında kalan 2 kişinin cesedine ulaşıldı

Erzurum Valisi Okay Memiş, Horasan ilçesindeki bir mezrada çığ altında kalan 2 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Horasan ilçesindeki bir mezrada çığ altında kalan 2 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.

Vali Okay Memiş, çığ meydana gelen Kadıcelal Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmalarını takip etti.

Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu yerde çığ haberi aldıktan sonra bütün ekiplerin olay yerine sevk edildiğini belirterek, "Maalesef 2 vatandaşımızın çığ altında kaldığı haberini almıştık. Bütün ekiplerimiz AFAD, jandarmamız, polisimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Horasan Belediyemiz ve 112 Acil Sağlık ekiplerimizle olay yerine intikal etti." dedi.

Kentte 2 gündür yoğun bir kar yağışı olduğunu ifade eden Memiş, "Son 2 gündür çok yoğun kar ve tipi ile kapanan yolları açıyoruz. Yarım saat içinde yol kapanıyor ama buna rağmen yılmadan olay yerine ulaşmaya çalıştık. Horasan ilçesine neredeyse 30 kilometre mesafede bir güzergahtayız. Yolun kapandığını fark edince kar üstü araçlarla AFAD ekiplerimizi gecikme olmaksızın olay yerine intikal ettirdik." diye konuştu.

Arama çalışmaları sonunda 2 vatandaşın da cesedine ulaştıklarını dile getiren Memiş, şöyle konuştu:

"Olay yerinde çalışmaya başladıktan sonra maalesef 2 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşabildik. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Bu kardeşlerimiz mezrada yaşıyorlar ve neredeyse 2600-3000 metreye yakın bir rakımda yaşayan insanlar. İçme sularında sorun yaşayınca kendi inisiyatifleriyle tamir etmek maksadıyla yaylaya çıkıyorlar. Uzun süre kendilerinden haber alınamayınca çığ altında kaldığını fark ediyorlar. Köyün muhtarı ve yetkilileri bize ulaştılar, biz de gecikmeksizin olaya müdahale ettiğimizi değerlendiriyoruz. Arama kurtarma çalışmasına katılan bütün ekiplere teşekkür ediyorum. Başımız sağ olsun. Cesetler çıkartıldı otopsi yapılacak. İlçe merkezindeki hastaneye intikal ettireceğiz. Ondan sonra da iş adli makamlarca yürütülecek."

Erzurum'da çığ altında kalan 2 kişinin cesedine ulaşıldı
Erzurum'da çığ altında kalan 2 kişinin cesedine ulaşıldı
Erzurum'da çığ altında kalan 2 kişinin cesedine ulaşıldı
Erzurum'da çığ altında kalan 2 kişinin cesedine ulaşıldı

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Arama Kurtarma, Okay Memiş, Hisarcık, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Erzurum'da çığ altında kalan 2 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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