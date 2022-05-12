Erzurum'da "Engelliler Haftası" öğrencilerin eğlenceli gösterileriyle kutlandı - Son Dakika
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Erzurum'da "Engelliler Haftası" öğrencilerin eğlenceli gösterileriyle kutlandı

12.05.2022 13:08
Erzurum'da "Engelliler Haftası" öğrencilerin eğlenceli gösterileriyle kutlandı

Erzurum'da, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası, engelli öğrencilerin eğlenceli gösterileriyle kutlandı.

Erzurum'da, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası, engelli öğrencilerin eğlenceli gösterileriyle kutlandı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve sunuculuğunu engelli Sevilay Ertekin'in yaptığı program, saygı duruşunda bulunulması ve işitme engelli öğrencilerin işaret diliyle okuduğu İstiklal Marşı'yla başladı.

Müzikal gösteri ile devam eden programda, engelli öğrenciler "Pamuk Prenses", "Karagöz ve Hacivat" ile bazı tiyatro oyunları sergiledi.

İşitme engelli öğrencilerin Çanakkale Geçilmez türküsünü enstrümanlarla çaldığı programda, veliler ile engelli çocukları ise müzik eşliğinde çeşitli oyunlar oynadı.

Programda, öğrencilerin horon ve Kafkas dans gösterileri de beğeni topladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'de ortalama 2 milyon 500 bin engelli vatandaşın bulunduğunu söyledi.

Dünya nüfusunun ise yaklaşık 500 milyonunun özel gereksinimli bireylerden oluştuğunu anlatan Kaygusuz, şunları aktardı:

"İnsan doğuştan bazı engellerle dünyaya gelebileceği gibi kaza ve hastalık gibi sebeplerden dolayı sonradan engelli duruma da düşebilir. Bu demek oluyor ki hepimiz aslında birer engelli adayayız. Engel durumunun nasıl ve ne şekilde ortaya çıktığı değil, sağlıklı insanların zihinlerindeki engelleri ortadan kaldırmak ve özel gereksinimli bireylerle birlikte ülkemizi ve dünyamızı, yaşadığımız ortamları daha yaşanabilir bir hale getirmek çok çok önemlidir. Özel gereksinimli bireylerin toplumda hak ettikleri şekilde değer görmeleri, devletimizin sunduğu hizmetlerden yararlanmaları gerekmektedir. Toplumun birer ferdi olan engelli kardeşlerimizin eğitim ve çalışma haklarında da en iyi şekilde faydalanmaları için üzerimize düşen görevler vardır."

Kaygusuz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Erzurum'da 12 okulda 244 öğretmenle 901 engelli öğrenciye hizmet verdiklerini anlattı.

Erzurum'da Engelliler Haftası öğrencilerin eğlenceli gösterileriyle kutlandı
Erzurum'da Engelliler Haftası öğrencilerin eğlenceli gösterileriyle kutlandı
Erzurum'da Engelliler Haftası öğrencilerin eğlenceli gösterileriyle kutlandı
Erzurum'da Engelliler Haftası öğrencilerin eğlenceli gösterileriyle kutlandı
Erzurum'da Engelliler Haftası öğrencilerin eğlenceli gösterileriyle kutlandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da 'Engelliler Haftası' öğrencilerin eğlenceli gösterileriyle kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da "Engelliler Haftası" öğrencilerin eğlenceli gösterileriyle kutlandı - Son Dakika
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