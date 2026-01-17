Erzurum\'da Gıda Denetimleri: 201 İşletme Kontrol Edildi

Erzurum'da son bir hafta içerisinde gıda satışı yapan işyerlerine yönelik 201 denetim gerçekleştirildi.

Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işletmelere yönelik olarak 09 Ocak - 16 Ocak 2026 tarihleri arasında denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda 201 denetim yapılırken, denetimler sonucunda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği belirtildi. Aynı dönemde analize dayalı yürütülen çalışmalarda 6 adet numune alındığı, tüketicilerin her an ulaşabileceği Alo 174 Gıda Hattı üzerinden gelen 9 başvurunun değerlendirildiği; gıda güvenliğine yönelik kontrollerin 7/24 esasına göre sürdürüldüğü belirtildi. - ERZURUM