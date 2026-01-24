Erzurum'da gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetimler tüm hızıyla sürdürülüyor.
Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işletmelere yönelik olarak 16 Ocak - 23 Ocak 2026 tarihleri arasında toplam 230 denetim gerçekleştirildi.
Yapılan denetimler sonucunda herhangi bir olumsuzluk tespit edilemezken analize dayalı yürütülen çalışmalar kapsamında 2 adet numune alındı.
Bu arada tüketicilerin 7 gün 24 saat ulaşabildiği Alo 174 Gıda Hattı üzerinden gelen 10 başvuru değerlendirildiği, gıda kontrol faaliyetlerinin aralıksız şekilde sürdürüldüğü belirtildi. - ERZURUM
Son Dakika › Yerel › Erzurum'da Gıda Denetimleri Sürüyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?