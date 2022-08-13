İnternette görüp evde uyguladığı tehlikeli deneme hastanelik etti - Son Dakika
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İnternette görüp evde uyguladığı tehlikeli deneme hastanelik etti

13.08.2022 15:08

Erzurum'da internetten izlediği videodan etkilenip evde bacağına döktüğü kolonyanın yanıp yanmadığını çakmakla denerken vücudunun çeşitli yerleri yanan 6 yaşındaki çocuk, tedavi altına alındı.

Erzurum'da internetten izlediği videodan etkilenip evde bacağına döktüğü kolonyanın yanıp yanmadığını çakmakla denerken vücudunun çeşitli yerleri yanan 6 yaşındaki çocuk, tedavi altına alındı.

İstanbul'dan memleketi Erzurum'un Hınıs ilçesine bağlı bir mahalleye ailesiyle tatile gelen 6 yaşındaki A.K, bir süre önce internetteki video paylaşım programında bacak ve ellerine döktükleri kolonyayı çakmakla yakanların videosunu izledi.

Videodan etkilenerek tehlikeli denemeyi yapan çocuğun bacağı ve kıyafetleri aniden alev aldı. A.K, alevleri söndürmek için bağırıp ailesinden yardım isteyerek banyoya koştu.

Çocuğun çığlığını duyan ailenin müdahalesiyle üzerindeki alevler söndürülen ve sol bacağı ile vücudunun çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derece yanık oluşan A.K, Hınıs Şehit Yavuz Yürekseven Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. Tedavisi süren çocuk, yaşadığı korku dolu anları unutamıyor.

Baba Çetin K, AA muhabirine, oğlunun internette gördüğü videodaki tehlikeli denemeyi evde uygulamak isterken feci şekilde yandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Binlerce çocuk var, kimsenin çocuğunun bu hale gelmesini istemeyiz. Aileler çok dikkatli olsun. Oğlumun internetten izlediği videoda, çocuklar üzerine kolonya döküp çakmakla yakıyormuş ve sözde bir şey olmuyormuş. Amcasının oğlu uyarmış ama oğlum dinlememiş. Kolonyayı bacağına döküp çakmağı yakınca bacağı boydan boya yanmış, hemen banyoya koşup bacağını suya tutmuş. Önceden çocuğuma telefon ve tablet veriyordum, artık vermeyeceğim."

Oğlunun daha önce de tehlikeli bir deneme yaparak, evdeki perdelerin tutuşmasına neden olduğunu anlatan Çetin K, çocuklardan bu tür zararlı ve tehlikeli işlerden uzak durmasını istedi.

A.K. ise "Başka çocukların bu tür tehlikeli işleri yapmasını istemem. Bir daha böyle şeyler yapmayacağım." dedi.

Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Onur Ceylan da vücudunun çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derece derin yanıklar oluşan çocuğu yakından takip ettiklerini, medikal tedavilerinin ardından cerrahi müdahalenin de gerekebileceğini bildirdi.

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Kaynak: AA

İstanbul, Erzurum, Güncel, Son Dakika

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