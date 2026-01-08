Erzurum'da Mayın Tarama ve İmha Çalışmaları Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Erzurum'da Mayın Tarama ve İmha Çalışmaları Başlıyor

Erzurum\'da Mayın Tarama ve İmha Çalışmaları Başlıyor
08.01.2026 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MSB, Erzurum 2. OSB'de toprak altındaki top mermilerini 12 Ocak'ta tarayıp imha edecek.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Milli Mayın Faaliyet Merkezi, Erzurum'da inşası süren 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 75 bin metrekare alanı tarayarak toprak altındaki top mermilerini bulup imha edecek.

Aziziye ilçesinde 2022'de alınan kararla MSB tarafından tahsis edilen 1,5 milyon metrekarelik askeri bölgeye taşınan 2. OSB'nin yapımı sürüyor.

Vali Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlediği Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı'nda OSB'de bulunan top mermileri hakkında açıklama yaptı.

Çiftçi, mermiler bulununca yardım istenilmesi üzerine bölgede ilk inceleme ve araştırmanın 9. Kolordu ve Garnizon Komutanlığınca yürütüldüğünü söyledi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in geçen ay kente geldiğini dile getiren Çiftçi, "Kara Kuvvetleri Komutanımıza konuyu açtım. 2. OSB alanının daha önce MSB'ye ait askeri bir saha olduğunu başka alanlarda da top mermilerinin gömülerek imha edilmiş olabileceğini ve her tarafın gözden geçirilmesi gerektiğini kendisine arz ettim. O da 'Burayı devretmişiz, sorumluluğumuzdan çıkmış jandarma bu konuda çalışma yapıp bölgeyi tamamen tarayabilir.' dedi. Onun üzerine konuyu İl Jandarma Komutanı Hakan Albay'a ilettim." dedi.

Çiftçi, şöyle devam etti:

"İlk incelememde birinci ve ikinci öbeği çıkarmışlardı, üçüncü kısımda mermiler toprağın altında gözüküyordu. 4 ve 5. bölüm toprağın altından çıkarılmamıştı. O bölgede 1600 mermi var, 1100'ü imha edilmişti. Bu çalışmayla bölgenin durumu gözden geçirilecek tamamen taranacak ve ne kadar varsa hepsi tespit edilecek. Çıkarılan mermiler bölgede değil başka güvenli bir bölgeye götürülüp imha edilmesiyle ilgili ricamız var. Çünkü sanayicilerimizin şikayetleri var, bir sanayicimiz de tespit davası açmıştı onunla ilgili bilirkişi raporu çıktı. Bu tesislerde meydana gelen oturma, çizilme ve kırıkların patlatmalarla bağlantısı olmadığı ve tamamen inşaat tekniğiyle alakalı olduğunu raporda belirtti. OSB olarak karşı tespit davası açtık, bu durumu ispatlamamız lazım ki OSB daha sonradan bu zararla ilgili herhangi bir tazminat ödeme durumunda kalmasın."

"12 Ocak'ta timler çalışmalara başlayacak"

İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Uğurlu da çalışmaların Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ülke genelinde MSB'ye bağlı MAFAM tarafından yürütüldüğünü anlattı.

Uğurlu, konunun MAFAM'a iletildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Onlar bölgede bir ön keşif çalışması yaptı sonra bu bölgeye daha önce görevlendirilen bir time ek olarak bir tim daha görevlendirdi. Burada mühimmatları arayıp bulup imha edecek ekipler, 5 Ocak'ta göreve yerinde eğitim faaliyetiyle başladı. 12 Ocak itibarıyla teknik ekip gelecek, bu timleri yerinde akredite edecek çünkü akreditasyon olmadan yetki ve sorumluluğu MAFAM alamıyor. 12 Ocak'ta birkaç gün akredite ve eğitim sürecek, daha sonra bu timler kolordunun da desteğiyle çalışmalarına başlayacaklar. Yapılan çalışmalarda yaklaşık 75 bin metrekarelik alan var, buradaki süreç 5-6 ay süreceği ön görülüyor. 12 Ocak'ta timler çalışmalara başlayacak."

Toplantıda İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da hazır bulundu.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Güvenlik, Erzurum, Ekonomi, Savunma, Güncel, OSB, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Mayın Tarama ve İmha Çalışmaları Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olta ile nehirden 30 kiloluk balık tuttu Olta ile nehirden 30 kiloluk balık tuttu
Samsun’da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi Samsun'da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi
ABD’li senatörden açık mesaj: Venezuela’dan sonra sıra Küba ve Nikaragua’da ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da
ABD’de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti ABD'de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti
Konya’da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti Konya'da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Neden pas vermedin kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı Neden pas vermedin kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı

17:34
Yıllar sonra ortaya çıkan video Herkes aynı detaya takıldı
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı
17:05
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş İşte ele geçirilenler
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
16:20
Rüzgarın şiddetine tonlarca ağırlıktaki araçlar bile dayanamadı: TIR’lar otoyolda devrildi
Rüzgarın şiddetine tonlarca ağırlıktaki araçlar bile dayanamadı: TIR'lar otoyolda devrildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
15:45
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis’e sunulacak
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 17:45:16. #7.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da Mayın Tarama ve İmha Çalışmaları Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.