Erzurum\'da Öğrenci Kampı Coşkuyla Sona Erdi

Erzurum'da öğrencilerin sömestir tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmeleri amacıyla düzenlenen ara dönem kampı, hafızalarda iz bırakan bir kapanış programıyla sona erdi.

Erzurum Diyanet Genç Ofis'in ev sahipliği yaptığı etkinlik, samimi bir atmosferde gerçekleştirildi. Program, tüm öğrencilerin bir araya geldiği kahvaltı ile başladı. Aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşayan gençlerin heyecanı gözlerinden okunurken, kahvaltı sonrası düzenlenen etkinlikler öğrencilerin heyecanını katladı. Program kapsamında çeşitli oyunlar ve kamp süresince eğitim alan öğrencilerin kendi sesinden yükselen ilahiler, salonda duygusal ve huzurlu anlar yaşattı. Programın finalinde ise kampa katılım sağlayan ve faaliyetlerde başarı gösteren öğrencilere ödülleri takdim edildi. İl Müftü Vekili Dr. Sebahattin Erdoğan, öğrencileri tek tek tebrik ederek hediyelerini verdi. Dr. Sebahattin Erdoğan yaptığı konuşmada; gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemine vurgu yaparak, bu tür kampların çocukların gelişimindeki olumlu etkilerine dikkat çekti.

Program, çekilen hatıra fotoğrafları ve bir sonraki kampta buluşma sözleriyle sona erdi. - ERZURUM