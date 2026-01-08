Erzurum'da Patlamamış Top Mermileri İmha Ediliyor - Son Dakika
Erzurum'da Patlamamış Top Mermileri İmha Ediliyor

Erzurum\'da Patlamamış Top Mermileri İmha Ediliyor
08.01.2026 15:24
Erzurum'da 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan top mermileri için imha süreci sürüyor.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum'da inşaat çalışmalarının sürdüğü 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen kazı faaliyetleri esnasında, toprağa gömülü halde bulunan yüzlerce top mermisinin tespit ve imhası ile ilgili sürecin devam ettiğini açıkladı. Jandarma İl Komutanı Albay Hakan Uğurlu da patlamamış top mermileri için Milli Savunma Bakanlığı Milli Mayın Faaliyet Merkezi (MAFAM) Dairesi Başkanlığı'nın da devreye girdini bildirdi.

Erzurum'da geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan top mermileri ile ilgili yapılan ihbar üzerine 9. Kolordu Komutanlığı Patlayıcı Madde Keşif ve İmha Ekipleri bölgeye sevk edilmişti. Gerçekleştirilen kontrollü keşif çalışmaları sonucunda lokal-sınırlı bir bölgede bin 600 adet çeşitli çap ve ebatlarda top mermisi tespit edilmiş ve toprak altından çıkarılmıştı. İmha uzmanlarının incelemeleri neticesinde Amerikan yapımı ve 1933-1938 yılları arasında üretildiği tespit edilen mermilerin başka bir alana taşınmalarının riskli olacağı değerlendirilmiş ve bulundukları yerden yaklaşık 1 km uzaklıktaki güvenli askeri bölge içerisinde kontrollü bir şekilde patlatılmaları uygun görülmüştü. Vali Mustafa Çiftçi bugüne kadar bin 100 mühimmatın imha edildiğini ifade etti.

"Konu jandarmaya aktarıldı"

Vali Mustafa Çiftçi, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in Erzurum ziyaretinde konuyu kendisine sunduklarını ifade ederek, "O ziyaret esnasında ben konuyu kendisine açtım. Organize Sanayi Bölgesi'nin daha önceden Milli Savunma Bakanlığına ait bir alan olduğunu yani askeri bir saha olduğunu, burada belki başka alanlarda da bu şekilde top mermilerinin gömülerek imha edilmiş olabileceğini, her tarafın bir gözden geçirilmesi gerektiği konusunu kendisine arz ettim. O da burayı devrettiklerini ve sorumlulukları altından çıktığını söyledi. Jandarma Genel Komutanlığı'nın bu konuda bir çalışma yapabileceğini ve bölgeyi tamamen tarayabileceğini söyledi. Bizlerde bu konuyu Jandarma İl Komutanlığımıza ilettik" dedi.

MAFAM ekipleri devreye girdi

Konuyu Milli Savunma Bakanlığı Milli Mayın Faaliyet Merkezi (MAFAM) Dairesi Başkanlığı'na aktardıklarını ifade eden Jandarma İl Komutanı Albay Hakan Uğurlu, "Bunun üzerine MAFAM Başkanlığa bağlı ekipler bölgede bir ön keşif çalışması yaptı. Gerekli ekip çalışmaları yapıldıktan sonra bu bölgeye daha önceden görevlendirilen bir tim üzerine bir tim daha görevlendirildi. Ekip mühimmatları bulma ve imha etmek amacıyla çalışmalarına başladı. Önümüzdeki süreçte MAFAM Daire Başkanlığından bir ekip gelecek ve bu timleri yerinde akredite edecek. Çünkü akreditasyon olmadan, yetki ve sorumluluğu daire başkanlığı alamıyor. Daha sonra bu timler Kolordu Komutanlığı'mızın da malzeme ve tesisat desteğiyle çalışmalarına başlayacaklar. Yaklaşık olarak 75 bin metrekarelik bir alan tespiti var. Daire başkanlığınca yapılan çalışmalarda buradaki sürecin yaklaşık beş 5-6 ay süreci öngörülüyor" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Yerel Haberler, Güvenlik, Savunma, 3-sayfa, Erzurum, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Erzurum'da Patlamamış Top Mermileri İmha Ediliyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Erzurum'da Patlamamış Top Mermileri İmha Ediliyor - Son Dakika
