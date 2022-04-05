Erzurum'da PKK operasyonu: Aralarında HDP ilçe başkanının da olduğu 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Erzurum'da PKK operasyonu: Aralarında HDP ilçe başkanının da olduğu 6 kişi gözaltına alındı

05.04.2022 00:10

Erzurum'da PKK operasyonu: Aralarında HDP ilçe başkanının da olduğu 6 kişi gözaltına alındı PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda sabah saatlerinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube...

Erzurum'da PKK operasyonu: Aralarında HDP ilçe başkanının da olduğu 6 kişi gözaltına alındı

ERZURUM - PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda sabah saatlerinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile koordineli şekilde yapılan operasyonel çalışma sonucunda düzenlenen operasyonda aralarında HDP ilçe başkanının da olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü mensuplarına yardım/yataklık yapmak, terör örgütü propagandası yapmak" suçlarına karıştıkları tespit edilen Sadrettin Ö., Perihan Ö., Polat Ö., Berivan K., Abdurrahman D. ve Sevda D. isimli şahıslar, Palandöken, Hınıs ve Tekman ilçelerinde 6 ayrı adreste yapılan eş zamanlı operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 adet 9 mm çapında Çek 14'lüsü tabir edilen tabanca, bu tabancaya ait 2 adet şarjör, 151 adet 9 mm çapında fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 82 adet av tüfeği fişeği, örgüt mensuplarına ait fotoğraflar, çok sayıda hakkında toplatma kararı bulunan örgütsel içerikli kitaplar, çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Şahısların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Erzurum'da PKK operasyonu: Aralarında HDP ilçe başkanının da olduğu 6 kişi gözaltına alındı
Erzurum'da PKK operasyonu: Aralarında HDP ilçe başkanının da olduğu 6 kişi gözaltına alındı
Erzurum'da PKK operasyonu: Aralarında HDP ilçe başkanının da olduğu 6 kişi gözaltına alındı
Erzurum'da PKK operasyonu: Aralarında HDP ilçe başkanının da olduğu 6 kişi gözaltına alındı

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Son Dakika | Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı Son Dakika | Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı Son dakika: Terör örgütüne yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı Son dakika: Terör örgütüne yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da PKK operasyonu: Aralarında HDP ilçe başkanının da olduğu 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da PKK operasyonu: Aralarında HDP ilçe başkanının da olduğu 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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