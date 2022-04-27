Erzurum'da silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Erzurum'da silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

27.04.2022 17:59
Erzurum'da silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

Erzurum'da iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.

Erzurum'da iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet olduğu iddia edilen ve akraba olan iki grup, Edip Somun Oğlu Mahallesi'ndeki Tortum yolu üzerinde karşılaştı.

Yol kenarına araçlarını park ederek yolun kısmen trafiğe kapanmasına da sebep olan iki grup, tartışmaya başladı.

Sopalı ve silahlı kavgaya dönüşen olay sırasında 2 kişi yaralandı, araçlar zarar gördü.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti.

Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri olay mahallinde silah ve suç aleti araması yaptı.

Öte yandan, kavga sebebiyle yolda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Kavga, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Erzurum, kavga, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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