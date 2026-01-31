Erzurum'da Tır ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Erzurum'da Tır ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı

Erzurum\'da Tır ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı
31.01.2026 20:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum-Ağrı kara yolunda tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Erzurum'da hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 64 LD 375 plakalı hafif ticari araç ve 50 AB 565 yabancı plakalı tır, Erzurum- Ağrı kara yolu Nenehatun köprüsü mevkisinde çarpıştı.

Kazanın meydana geldiği bölgede zeminin kaygan olduğu görüldü.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan hafif ticari araçtaki B.Ç. ve A.Ç, ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan aynı bölgede 2 ayrı aracın karıştığı hasarlı kaza meydana geldi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Erzurum, Ulaşım, Güncel, Ağrı, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Tır ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Küba’ya petrol satan ülkeleri tehdit etti Trump, Küba'ya petrol satan ülkeleri tehdit etti
Selde kaldırım kayboldu, hastane duvarından yürüyerek geçti O anlar kameralarda Selde kaldırım kayboldu, hastane duvarından yürüyerek geçti! O anlar kameralarda
Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir?
Büyükelçi Uraz’dan Cidde Turizm Fuarı’nda turizm mesajı: Türkiye yeterince tanınıyor ama daha fazlasını yapmalıyız Büyükelçi Uraz'dan Cidde Turizm Fuarı'nda turizm mesajı: Türkiye yeterince tanınıyor ama daha fazlasını yapmalıyız
Akrabaların tartışması kanlı bitti Akrabaların tartışması kanlı bitti
Fenomen Merve Taşkın’dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum Fenomen Merve Taşkın'dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum

20:47
Noa Lang’dan dünyaca ünlü yıldıza çağrı: Come to Galatasaray
Noa Lang'dan dünyaca ünlü yıldıza çağrı: Come to Galatasaray
20:03
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi
19:32
Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı
Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı
19:06
Canlı anlatım: 11 dakikada 2 gol
Canlı anlatım: 11 dakikada 2 gol
18:43
Fatih Ürek’in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
18:32
Suriye’de skandal gösterdi: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler
Suriye'de skandal gösterdi: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 20:56:50. #7.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da Tır ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.