Erzurum'da üniversiteli iki gencin ölümüne neden olan otomobil sürücüsünün yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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Erzurum'da üniversiteli iki gencin ölümüne neden olan otomobil sürücüsünün yargılanmasına başlandı

23.06.2022 11:46
Erzurum'da üniversiteli iki gencin ölümüne neden olan otomobil sürücüsünün yargılanmasına başlandı

Erzurum'da kullandığı otomobille çarptığı iki üniversite öğrencisinin ölümüne yol açan sürücünün yargılanmasına başlandı.

Erzurum'da kullandığı otomobille çarptığı iki üniversite öğrencisinin ölümüne yol açan sürücünün yargılanmasına başlandı.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya taraf avukatları katıldı. Sanık Osman Koç ile tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Sanık Koç, savunmasında olaydan duyduğu üzüntüyü ifade ederek, suçlu olmadığını söyledi ve tutukluluk halinin kaldırılmasını istedi.

Kazanın ardından olay yerinden ayrılmadığını ve hızının 50 ile 70 kilometre arasında olduğunu iddia eden Koç, sol şeritte seyrederken müştekilerin aniden önüne fırladığını ve çarpmamak için direksiyonu sola kırdığını anlattı.

Müşteki avukatları ise sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Sürücünün hızının 80 kilometre veya üzerinde olduğunu savunan müşteki avukatları, olay yerinde yeniden inceleme yapılarak bilirkişi raporunun bilimsel verilere dayandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından sürücü Koç'un tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Erzurum- Çat kara yolunda 11 Mayıs 2022'de yolun karşısına geçmeye çalışırken Koç idaresindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencileri Nezahat Tanas (24) ve Zeynep Bağrıyanık (22), kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kullandığı otomobille çarptığı Tanas ve Bağrıyanık'ın ölümüne neden olduğu belirtilen sürücü Osman Koç'un, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

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Kaynak: AA

Osman Koç, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da üniversiteli iki gencin ölümüne neden olan otomobil sürücüsünün yargılanmasına başlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da üniversiteli iki gencin ölümüne neden olan otomobil sürücüsünün yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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