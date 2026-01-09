Erzurum\'da yangın: Boş ev ve eklentileri yandı

ERZURUM'un Uzundere ilçesi kırsal Yayla Mahallesi'nde kışın kullanılmadığı belirlenen ev, ahır, samanlık ve tandır evi yandı.

Yayla Mahallesi'nde Mustafa Kargın'a ait evde saat 05.30 sıralarında, henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek ahır, samanlık ve tandır evine de sıçradı. Kışın kullanılmayan binalardaki yangını gören Karayolları Bakımevi görevlisi, mahalle muhtarını arayıp bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye Erzurum Büyükşehir Belediyesi Oltu İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Ev ve eklentileri kullanılamaz hale geldi. Mustafa Kargın'ın evi yazlık olarak kullandığı, yangın sırasında ev ve ahırın boş olduğu belirtildi.