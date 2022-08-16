4 KİŞİLİK AİLE, EVLERİNİN BAHÇESİNE KURDUKLARI ÇADIRDA YAŞIYOR - Son Dakika
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4 KİŞİLİK AİLE, EVLERİNİN BAHÇESİNE KURDUKLARI ÇADIRDA YAŞIYOR

16.08.2022 11:29

ERZURUM'da yıkılmak üzere olan taş ve topraktan yapılan yarım asırlık evlerini terk edip, bahçeye kurdukları çadırda kedileri Tekir ile yaşayan 4 kişilik Murat ailesi uzanacak bir yardım eli bekliyor.

ERZURUM'da yıkılmak üzere olan taş ve topraktan yapılan yarım asırlık evlerini terk edip, bahçeye kurdukları çadırda kedileri Tekir ile yaşayan 4 kişilik Murat ailesi uzanacak bir yardım eli bekliyor. Kış gelmeden sıcak bir yuva hayal ettiklerini söyleyen İhsan Murat (67), "Babadan kalma evin duvarları patlamaya toprak olan damı ise çökmeye başladı. AFAD ekipleri gelip inceledi ve bizden evi terk etmemizi istediler. Bende evin bahçesine çadır, branda ve tahtadan başımızı sokacak bir yer yapıp içine girdik" dedi.

Merkez Yakutiye ilçesinin kırsal Güzelova Mahallesi'nde eşi Naşide (65) kızı Şeyma (35) ve torunu Umut (15) ile yaşayan İhsan Murat, sahibi oldukları taş ve topraktan yapılı yaklaşık 50 yıllık evleri geçen zamanla yıkılmaya başladı. AFAD ekibinin, "oturulmaz" raporu verdiği yuvalarını terk etmek zorunda kalan Murat ailesi bahçeye çadır, branda ve tahtadan başlarını sokacak bir yer yaptılar. Geçimlerini sahibi oldukları 4 ineğin sütünü satarak sağladıklarını söyleyen evli ve 4 çocuk babası İhsan Murat, "Burası bize babamdan kaldı. Yaklaşık 50 yıllık bir bina. Taş ve topraktan yapıldığı için gezen zamanla duvarları patlamaya, toprak ola damında çökme ve binada eğilmeler başladı. AFAD ekibi gelip inceleme yaptı ve bize 'bu binada oturulmaz hemen terk edin' dediler. Gidecek bir yerimiz olmadığı için evin bahçesine tahta, çadır, branda ne bulduysam başımızı sokacak bir yer yaptım. Yaklaşık 4 aydır burada yaşıyoruz. Benim ve ailemin tek isteği kış gelmeden sıcak bir yuvaya kavuşmak" diye konuştu.

Eşinin mide kanseri, kendisinin ise boyun ve elinden hasta olduğunu söyleyen Naşide Murat, "Dört çocuğumuzdan üçü evli ve bizden ayrı. Bir kızım ise çocuğu ile bizimle yaşıyor. Çok kötü bir durumdayız. Eşimin kulübe gibi yaptığı evde sıcaktan oturulmuyor ve her türlü haşere bulunuyor. Tek isteğimiz bir evimizin olması, başımızda bir çatımız olsun. Yani büyük bir sıkıntı çekiyoruz. Kışın burada kalırsak donarız. Mutfak yok, banyo yok, lavabo yok, lavabo için camiye gidiyoruz. Devletimizden ve hayırsever vatandaşlardan bize yardım ellerini uzatmalarını istiyoruz" dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Umut, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4 KİŞİLİK AİLE, EVLERİNİN BAHÇESİNE KURDUKLARI ÇADIRDA YAŞIYOR - Son Dakika

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SON DAKİKA: 4 KİŞİLİK AİLE, EVLERİNİN BAHÇESİNE KURDUKLARI ÇADIRDA YAŞIYOR - Son Dakika
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