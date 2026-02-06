Erzurum\'da Zorla Tutulan Kadın Kurtarıldı

Erzurum'da bir evde zorla tutulduğunu ileri süren B.K. (21), polis ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yakutiye ilçesi Rabiaana Mahallesi Veyisefendi Sokak'ta bir kadının ikamette zorlu tutulduğu ihbarı üzerine olay yerine giden polis, alt katı dükkan olan iki katlı binanın üst katının penceresindeki kadını tespit etti. B.K. isimli genç kadın, aynı evde kaldığı Ş.Ö. tarafından binanın giriş kapısı kilitlenerek kendisinin evde zorla tutulduğunu söyledi. İtfaiye ekiplerinin desteğiyle evin kapısı açıldı ve polis, B.K.'yi bulunduğu evden valizleriyle çıkardı.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde doktor kontrolünden geçn B.K., Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Polisi şikayet üzerine Ş.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ERZURUM