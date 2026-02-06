Erzurum'da Zorla Tutulan Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Erzurum'da Zorla Tutulan Kadın Kurtarıldı

Erzurum\'da Zorla Tutulan Kadın Kurtarıldı
06.02.2026 08:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da zorla tutulduğunu ileri süren B.K., polis ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Erzurum'da bir evde zorla tutulduğunu ileri süren B.K. (21), polis ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yakutiye ilçesi Rabiaana Mahallesi Veyisefendi Sokak'ta bir kadının ikamette zorlu tutulduğu ihbarı üzerine olay yerine giden polis, alt katı dükkan olan iki katlı binanın üst katının penceresindeki kadını tespit etti. B.K. isimli genç kadın, aynı evde kaldığı Ş.Ö. tarafından binanın giriş kapısı kilitlenerek kendisinin evde zorla tutulduğunu söyledi. İtfaiye ekiplerinin desteğiyle evin kapısı açıldı ve polis, B.K.'yi bulunduğu evden valizleriyle çıkardı.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde doktor kontrolünden geçn B.K., Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Polisi şikayet üzerine Ş.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Erzurum, Olaylar, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da Zorla Tutulan Kadın Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni görüntüler ortaya çıktı “Taksi beni sevmiyor“ dedi, durağı talan etti Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti
Sakarya’da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı Sakarya'da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı
Pedofili sapık Epstein’in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler

08:27
Suudi Arabistan’a giden En-Nesyri’den Fener taraftarını delirten sözler
Suudi Arabistan'a giden En-Nesyri'den Fener taraftarını delirten sözler
08:25
Yeni transferler yok Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
Yeni transferler yok! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
07:50
MİT’ten Mossad operasyonu Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
MİT'ten Mossad operasyonu! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
07:30
Fenomenlere gece yarısı operasyonu Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında
Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında
06:19
Epstein skandalı Starmer’a pahalıya patladı Mağdurlardan özür diledi
Epstein skandalı Starmer'a pahalıya patladı! Mağdurlardan özür diledi
03:25
Dünya şokta Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 08:54:47. #7.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da Zorla Tutulan Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.